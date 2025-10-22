Čilić saznao tko ga čeka u Baselu, prijeti mu neugodni Kanađanin

Amerikanac Taylor Fritz, prvi nositelj dvoranskog ATP 500 turnira u Baselu i četvrti tenisač na svijetu, teškom je mukom prošao prvo kolo i Valentina Vacherota.

Nedavno je Vacherot, tenisač iz Monaka, šokirao teniski svijet pobjedom na ATP Masters 1000 turniru u Šangaju. Da to nije bio tek bljesak Vacherot je dokazao u meču protiv Fritza gdje su ga nijanse dijelile do nove velike pobjede.

Više od dva i pol sata trajala je borba u kojoj je Fritz bio u zaostatku od jednog seta, a potom je za nijansu bio bolji u drugom i trećem setu od Vacherota čime je izborio meč drugog kola protiv Francuza Uga Humberta koji je lako, sa 6-3, 6-4, svladao Amerikanca Sebastiana Kordu.

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić saznao je suparnika u drugom kolu. Igrat će protiv Kanađanina Felixa Auger Aliassimea koji je sa 6-2, 7-5 bio bolji od sunarodnjaka Gabriela Dialla.