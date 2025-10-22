Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 217
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
DOČEKAO JE SUPARNIKA

Čilić saznao tko ga čeka u Baselu, prijeti mu neugodni Kanađanin

Osijek: Drugi dan Davis Cupa, Marin Čilić - Corentin Moutet
David Jerkovic/PIXSELL
VL
Autor
Stipe Karadžole/Hina
22.10.2025.
u 21:54

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić saznao je suparnika u drugom kolu. Igrat će protiv Kanađanina Felixa Auger Aliassimea koji je sa 6-2, 7-5 bio bolji od sunarodnjaka Gabriela Dialla

Amerikanac Taylor Fritz, prvi nositelj dvoranskog ATP 500 turnira u Baselu i četvrti tenisač na svijetu, teškom je mukom prošao prvo kolo i Valentina Vacherota.

Nedavno je Vacherot, tenisač iz Monaka, šokirao teniski svijet pobjedom na ATP Masters 1000 turniru u Šangaju. Da to nije bio tek bljesak Vacherot je dokazao u meču protiv Fritza gdje su ga nijanse dijelile do nove velike pobjede.

Više od dva i pol sata trajala je borba u kojoj je Fritz bio u zaostatku od jednog seta, a potom je za nijansu bio bolji u drugom i trećem setu od Vacherota čime je izborio meč drugog kola protiv Francuza Uga Humberta koji je lako, sa 6-3, 6-4, svladao Amerikanca Sebastiana Kordu.

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić saznao je suparnika u drugom kolu. Igrat će protiv Kanađanina Felixa Auger Aliassimea koji je sa 6-2, 7-5 bio bolji od sunarodnjaka Gabriela Dialla.
Ključne riječi
ATP Basel Marin Čilić tenis

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja