Poslušaj
ZAVRŠNI TURNIR MLADIH TENISAČA

Next Gen ATP Finale: Belgijac Blockx prvi finalist

Next Gen ATP Finals
STRINGER/REUTERS
VL
Autor
Gordan Gabrovec/Hina
20.12.2025.
u 19:08

Blockx je prvi belgijski tenisač koji će se boriti za pobjednički trofej na ovom turniru. Do polufinala je stigao s tri pobjede u grupnoj fazi natjecanja u kojoj je bio bolji i od hrvatskog reprezentativca Dine Prižmića

Belgijski 20-godišnji tenisač Alexander Blockx (ATP - 116.) prvi je finalist ovogodišnjeg izdanja Next Gen ATP Finala, turnira osmorice ponajbolje rangiranih igrača do 20 godina, nakon što je u subotnjem polufinalu pobijedio 19-godišnjeg Norvežanina Nicolaija Budkova Kjaera (ATP - 136.) s 4-3 (4), 4-3 (8), 4-2. 

Blockxov suparnik u finalu će biti pobjednik dvoboja između dvojice 20-godišnjih Amerikanaca, Learnera Tiena (ATP - 28.) i Nishesha Basavareddyja (ATP - 167.).
ATP Alexander Blockx tenis

