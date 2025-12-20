Next Gen ATP Finale: Belgijac Blockx prvi finalist

Belgijski 20-godišnji tenisač Alexander Blockx (ATP - 116.) prvi je finalist ovogodišnjeg izdanja Next Gen ATP Finala, turnira osmorice ponajbolje rangiranih igrača do 20 godina, nakon što je u subotnjem polufinalu pobijedio 19-godišnjeg Norvežanina Nicolaija Budkova Kjaera (ATP - 136.) s 4-3 (4), 4-3 (8), 4-2.
Blockx je prvi belgijski tenisač koji će se boriti za pobjednički trofej na ovom turniru. Do polufinala je stigao s tri pobjede u grupnoj fazi natjecanja u kojoj je bio bolji i od hrvatskog reprezentativca Dine Prižmića.
Blockxov suparnik u finalu će biti pobjednik dvoboja između dvojice 20-godišnjih Amerikanaca, Learnera Tiena (ATP - 28.) i Nishesha Basavareddyja (ATP - 167.).
ZAJEDNO IMAJU KĆERKICU
FOTO Tko je ruski odvjetnik kojeg je ljubila omiljena voditeljica Dnevnika? Rastali su se, a ona danas ima novog partnera
2
JEDAN PRIMA OKO 1500 EURA
FOTO Koliko zarađuju predsjednici država regije: Milanović među njima ima najveću plaću
BILA JE SPREMNA ZA POZIRANJE
FOTO Zgodna navijačica mamila uzdahe u Osijeku, rijetki su pored nje pratili utakmicu...
U trenu ostali bez svega