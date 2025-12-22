U 51. godini preminuo je bivši natjecatelj osme sezone showa 'Život na vagi'

U 51. godini preminuo je Igor Prpić iz Virovitice, široj javnosti poznat kao sudionik osme sezone showa Život na vagi, javlja RTL. Vijest o njegovoj iznenadnoj smrti duboko je pogodila njegove bližnje i prijatelje koji su mu bili najveća podrška tijekom njegove borbe s viškom kilograma u "Životu na gavi". Bio je najstariji kandidat osme sezone i uvijek je isticao koliko je zahvalan što mu je ovaj show promijenio život na bolje.

- Hvala produkciji 'Života na vagi' na pruženoj prilici da čovjek od 50 godina napokon promijeni svoj život na bolji i zdraviji način, okrene novu stranicu i da možda barem nekoga potakne da nikada nije kasno za promjene. Ne smijem izostaviti i svoje ljude s kojima sam dijelo suživot, 15-tero predivnih i hrabrih ljudi koju su također skupili hrabrost i uzeli živote u svoje ruke. Nikada nije kasno, prijavi se u 9. sezonu 'Života na vagi i promijeni svoj život. Ja sam danas potpuno sretan i prije svega zdrav čovjek, otac i suprug! - rekao je jednom prilikom.

Igor je na prvom vaganju imao 155,4 kilograma, a u finalu vaga je pikazala da ima 117,7 kilograma što znači da je izgubio 43,7 kilograma, što je 28,1% tjelesne mase. Nakon što je napustio show izjavio je: - Nastavljam gdje sam stao. Nastavljam trenirati i zdravo se hraniti. Mislim da ću jelovnik malo korigirati, ali ono čega ću se stopostotno odreći su slatkiši. Bio je sretan jer je tada osjetio i velike promjene na svom zdravlju i osvrnuo se na to kako puno bolje spava. - Moje zdravlje je danas potpuno drugačije. To najviše vidim po spavanju. Prije bih legao umoran i takav se probudio. Sada se probudim odmoran. Više ne hrčem, tijekom spavanja sam znao prestati disati. Više se to ne događa. Definitivno se dobro osjećam. Pio sam tablete za tlak, ali sada nemam neki problem. To je sve pod kontrolom - rekao je tada.