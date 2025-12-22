Pobjednici 'Supertalenta', ukrajinska obitelj otkrila nam je na što će potrošiti nagradu od 30 tisuća eura

Dvanaesta sezona Supertalenta završila je u velikom stilu, na najvećoj pozornici dosad u Areni Zagreb. Za glasove publike borilo se osam točaka, a najviše glasova i titulu pobjednika te nagradu od 30 tisuća eura osvojila je ukrajinska obitelj akrobata. Iza umjetničkog imena Duo Turkeev stoje Julia i Dmytro Turkeev, vrhunski cirkuski akrobati ukrajinskog podrijetla s adresom u Njemačkoj i karijerom koja se proteže diljem svijeta. Njihovo ime već godinama ima posebno mjesto na međunarodnoj cirkuskoj sceni, a činjenica da su čak devet godina bili dio slavnog Cirque du Soleil dovoljno govori o razini vještine, discipline i kreativnosti koju donose na pozornicu. Publika ih poznaje i kao iskusne sudionike i pobjednike formata “Got Talent” – trijumfirali su u Španjolskoj 2021., a nastupi u Francuskoj, Italiji i Sjedinjenim Američkim Državama često su im donosili i zlatne gumbe. Posebnost njihove umjetničke priče jest to što je ona ujedno i obiteljska. U svoje nastupe uključili su kćeri Renatu i Lily, nastupajući kao Duo Turkeev & Kids, čime akrobaciju pretvaraju u intimnu, emotivnu priču o povjerenju, ljubavi i zajedništvu. Hrvatska publika upoznala ih je u trećoj epizodi 12. sezone Supertalenta, kada su za sam kraj emisije priredili iznenađenje koje se dugo pamti – obiteljski zračni nastup u kojem su mama, tata i djeca kroz pokret ispričali vlastitu životnu priču. Njihova izvedba ostavila je bez daha publiku i žiri, a emocije na pozornici bile su jednako snažne kao i same akrobacije. Suze, osmijesi i gromoglasni pljesak kulminirali su pritiskom zlatnog gumba koji im je dala Maja Šuput. Bio je to trenutak koji je potvrdio da Duo Turkeev nisu samo tehnički savršeni umjetnici, već i pripovjedači koji publiku osvajaju srcem. To su potvrdili i u velikom finalu, a s nama su podijelili prve dojmove nakon pobjede.

Kakav je osjećaj osvojiti hrvatski Supertalent?

– Jako smo sretni, nevjerojatan je to osjećaj. Trebamo još malo vremena da bismo shvatili što se dogodilo, sada trenutno osjećamo samo leptiriće.

Koja je vaša poruka brojnoj publici i glasačima koje ste osvojili?

– Što god da se događa u obitelji, moramo se držati zajedno i biti tu jedni za druge, to je naša poruka svima. Hvala svima u Hrvatskoj, hvala što ste prepoznali naš nastup i što vam se svidio, to je nevjerojatan osjećaj.

Finale je prvi put održano na velikoj pozornici Arene Zagreb, je li to utjecalo na Vas i kako je izgledalo iz vaše perspektive?

– Izgledalo je zaista veliko, kada smo pogledali prema publici i vidjeli da su neki jako daleko shvatili smo koliko je puno ljudi. Bili smo ispunjeni energijom arene, djelomično smo osjetili i pritisak tako velike pozornice, u jednom trenutku publika je bila vrlo tiha dok smo izvodili točku, ali onda su eksplodirali...Wow...kad smo vidjeli da je cijela arena ustala na noge...teško je to opisati...

Bili ste visoko u zraku i izvodili akrobacije dok je po pozornici pljuštala umjetna kiša. Za takvo što treba puno umijeća, koliko je točka bila opasna, koliko ste riskirali?

– Bili smo spremni. Trenirali smo i pripremali ovaj nastup. Iskusni smo pa kombiniramo neke nove ideje i povezujemo ih s trikovima koje znamo u jednu točku.

Kada se osvrnete na svoje početke i pogledate odakle ste krenuli pa do sada do velikog finala i pobjede u Supertalentu, kako je izgledao početak, a kako proces?

– Potrebno je jako puno rada, treniranja i odricanja. Kad sam se tek pridružila cirkusu nisam ni mogla zamisliti da ću doći do ove točke. Ustvari, za standarde cirkusa počela sam jako kasno, s 13 godine, ali uvijek sam bila vrlo aktivno dijete pa sam počela ići u lokalnu cirkusku školu i stvarno mi se svidjelo. Usto, imam najbolju trenericu, Lidiju kojoj isto puno zahvaljujem. Uglavnom, jako smo ponosni na sebe i to gdje smo danas.

Osvojili ste i vrijednu novčanu nagradu u iznosu od 30 tisuća eura. Imate li već planove u što ćete uložiti ili vam je još prerano razmišljati o tome?

– San nam je kupiti kuću ili stan. Trenutačno se ne možemo vratiti u Ukrajinu, sada smo stalno na putu, živimo u kamperu, putujemo s cirkuskom karavanom, ali voljeli bismo se skrasiti pa bi ova novčana nagrada mogla biti dobar temeljni kapital za neku nekretninu.

Na kraju, koja je vaša poruka nekome tko će ovo čitati, a možda razmišlja da se odvaži i ostvari neki svoj talent ili pak za nekoga tko već pokušava doći do tog cilja?

– Važno je ne odustati, nastaviti, pomicati svoje granice, razvijati se. Pokušajte pronaći motivaciju, pogledajte ovu emisiju, Supertalent, jer ovdje dolaze upravo takvi talentirani ljudi koji ne odustaju. Našoj djeci se ova emisija jako sviđa, dok su je gledali, rekli su: „Možda bismo trebali i mi pokušati” i sve ostalo što je uslijedilo bilo je kao u snovima. Ne odustajte od svojih snova. „The Show Must Go On” zato nastavite i nikada nemojte prestati i odustati od onog do čega vam je stalo.