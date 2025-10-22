Kovačević najavio okršaj sa Šveđanima: 'Mogu li srušiti Bjeličin rekord? NIje to lagano...'

Nogometaši Dinama doputovali su u Malmö gdje ih u četvrtak od 21 sat na Eleda stadionu očekuje treći ispit u grupnoj fazi Europske lige. Raspoloženje u momčadi je na visokoj razini, unatoč izostanku braniča Kévina Théophile-Catherinea koji nije otputovao sa suigračima. Trener Mario Kovačević na konferenciji za medije, kojoj su prisustvovala tek dva domaća novinara, istaknuo je kako s nestrpljenjem iščekuje dvoboj. "Dobro smo putovali i odmorili se. U dobrom smo stanju i veselimo se europskim utakmicama koje su pokazale da možemo igrati sa svima. Malmö je dobra, tipično skandinavska momčad – igraju brzo, okomito i izravno. Morat ćemo biti na najvišoj razini", poručio je Kovačević.

Situacija za švedskog predstavnika daleko je od idealne. Nakon dva kola prikovani su za dno ljestvice bez ijednog boda, upisavši poraze od Ludogoreca (2-1) i Viktorije Plzen (3-0). Problemi se protežu i na domaće prvenstvo, gdje zauzimaju tek četvrto mjesto, a privremeni trener Anes Mravac suočava se s ogromnim problemima zbog izostanaka. Za dvoboj s Dinamom neće moći računati na kapetana Andersa Christiansena, suspendirane Lassea Berga Johnsena i Danela Gudjohnsena te dugotrajno ozlijeđene Arnora Sigurdssona i Erika Botheima, što dodatno otežava njihovu ionako tešku poziciju.

Za razliku od Šveđana, Dinamo je svoju europsku kampanju započeo furiozno. Pobjedama protiv Fenerbahçea (3-1) i Maccabi Tel Aviva (3-1) zasjeli su na vrh skupine sa šest bodova i impresivnom gol-razlikom. Pobjednički ritam drže i u domaćem prvenstvu, gdje suvereno vode na ljestvici, a pobjeda u Švedskoj širom bi im otvorila vrata osmine finala Europske lige. Eventualnim trijumfom Kovačevićeva momčad nastavila bi lov na rekord Nenada Bjelice, koji je jedini u povijesti kluba otvorio europsku skupinu s četiri pobjede u nizu.

Na pitanje može li dostići taj pothvat, Kovačević je ostao skroman, ali optimističan. "Vjerujem da možemo, ali zanima nas samo sljedeća utakmica, a to je Malmö. Nije lako stizati takve rekorde, no to me ne opterećuje. Želimo igrati dobro, kad smo već ovako počeli. Svjesni smo da neće biti lako, ali vjerujem u svoje igrače i znam da možemo igrati sa svakim u Europi", jasno je poručio strateg plavih.

Novinare je zanimalo sjeća li se Kovačević kultne utakmice iz 2011. godine, kada je upravo u Malmöu tadašnji vratar Dinama i njegov današnji pomoćnik, Ivan Kelava, čudesnim obranama zaslužio nadimak "Sveti Ivan Kelava" i uveo klub u Ligu prvaka. "Sjećam se tih dana, gledao sam utakmicu od kuće. Kelava je tada branio najbolju utakmicu u karijeri. Najviše se bojim scenarija 'lako ćemo', jer nas svi proglašavaju favoritima", rekao je Kovačević i u šali dodao kako se nada da mu neće trebati "Sveti Ivan Nevistić", već da će njegov vratar imati što manje posla.

Svoje viđenje utakmice dao je i mladi španjolski branič Sergi Dominguez, koji je izrazio zadovoljstvo životom u Zagrebu i statusom u momčadi. "Osjećam se jako dobro i spreman sam. Želimo se dokazati i zadržati prvo mjesto. Sretan sam ovdje i iznenađen koliko je Dinamo velik klub. Znam da su naši navijači odmah rasprodali sve ulaznice", rekao je Dominguez, koji je otkrio i da je počeo učiti hrvatski jezik te da se odlično nadopunjuje sa stoperom Scottom McKennom, kojeg je u šali nazvao "polušpanjolcem". Dinamo će u Švedskoj imati i veliku podršku s tribina, s obzirom na to da su Bad Blue Boysi najavili pravu invaziju na Malmö, što je dodatno razveselilo trenera Kovačevića koji se zaželio prave nogometne atmosfere.