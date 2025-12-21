Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 72
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
VL
Autor
vecernji.hr
HAJDUK - VUKOVAR

UŽIVO OD 15 Livaja opet na klupi! Garcia ostao uporan, u prvih 11 i veliko iznenađenje

Zagreb: Zagrijavanje uoči utakmice Hajduk i Dinamo
Marko Lukunic/PIXSELL
21.12.2025. u 13:29
Utakmicu 18. kola HNL-a između Hajduka i Vukovara pratimo u tekstualnom prijenosu na portalu Večernjeg lista
HAJDUK
-
VUKOVAR
HNL - 18. kolo, 15.00, Poljud, Split
SASTAVI

HAJDUK: Silić - Sigur, Raci, Mlačić, Hrgović - Guillamon, Krovinović - Almena, Durdov, Rebić - Šego

VUKOVAR: Bulat - Tičinović, Tadić, Pavičić, Calhanoglu - Čaić, Shabani - Jurilj, Gonzalez, Čabrajić - Puljić

Marko Livaja i ovoga je puta ostao na klupi za pričuve. U odnosu na najavljene sastave nema ni mladog Hodaka te Pajazitija. Očekuje se da će Sigur startati na beku, a Guillamon je dobio mjesto u sredini terena u paru s Krovinovićem. Nakon dugo vremena u prvom sastavu je mladi Bruno Durdov koji bi trebao zauzeti poziciju iza Šege.

LJESTVICA

Evo kako trenutno izgleda ljestvica SHNL-a:

Tablice omogućuje Sofascore
POČETAK

Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je dvoboj 18. kola SHNL-a u kojem se na Poljudu sastaju Hajduk i Vukovar. Za bijele je jasno, jesenske titule nema. Dinamo je pobjegao na četiri boda prednosti nakon pobjede nad Lokomotivom u subotu, a sada je pred Splićanima zadaća da isto probaju mečirati. Vukovarci znaju da na polusezonu neće sa zadnjeg mjesta, već će ondje, neovisno o današnjem rezultatu, ostati Osijek.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još