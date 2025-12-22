Skandal na božićnom domjenku ZET-ovog sindikata: Muškarac gol plesao na stolu, pretučeni članovi benda?

Božićni domjenak Sindikata autobusnog i tramvajskog prometa Hrvatska – Zagreb, održan 19. prosinca u Rugvici, prerastao je u kaotičnu večer koju će mnogi pamtiti. Na događaju je sudjelovalo najmanje 460 ljudi, a društvenim mrežama proširili su se videozapisi i fotografije koji svjedoče o raskalašenom domjenku. Na jednoj od snimki vidi se trenutak koji je izazvao val reakcija: uzvanik se penje na stol, spušta hlače i započinje improvizirani ples, dok ga publika prati smijehom i povicima. Snimka je tijekom vikenda postala viralna, a sudionik zasad nije identificiran.

Situacija se kasnije dodatno zakomplicirala. Tijekom nastupa benda Joy, nekoliko gostiju popeo se na pozornicu i fizički nasrnulo na članove benda. Iako instrumenti nisu oštećeni, glazbenici su zadobili ozljede. Neslužbeno se doznaje da su neki zadobili lakše ozljede, dok je jedan član zadobio teže ozljede trupa i glave, uključujući šavove i podljeve na licu te prijelom nekoliko rebara, prenosi Jutarnji list.

Sindikat autobusnog i tramvajskog prometa Hrvatska – Zagreb reagirao je službenim priopćenjem: "Što se tiče neželjenog događaja koji se dogodio, ovim putem Sindikat autobusnog i tramvajskog prometa Hrvatska – Zagreb ograđuje se od djela i postupaka pojedinaca. Na događaju kojem je prisustvovalo 460 članova Sindikata teško je držati svakog na oku i predvidjeti što će netko u datom trenutku učiniti", stoji u priopćenju, uz najavu da će sudionici incidenta biti isključeni iz članstva.

U istom priopćenju Sindikat je kritizirao Nevena Brnjasa: "Najžalosnije od svega je što nepismeni huškač, veliki tiktoker, neostvareni sindikalac, neostvareni političar, samoprozvani novinar, bivši djelatnik ZET-a pljuje po svim djelatnicima ZET-a, svojim bivšim kolegama, generalizirajući i prikazujući ih kao neke problematične ljude", poručili su iz Sindikata. Priopćenje su zaključili porukom da više neće trošiti energiju na druge, te da nastavljaju s radom za svoje članove: "Vaše povjerenje zaslužili smo svojim radom i trudom, svojim pristupom prema vama, što smo dokazali bezbroj puta, i nastavit ćemo raditi za vas".

Snimku je objavio 24 sata.