Tenis

Ana Konjuh i Saša Hiršzon dijelili nagrade

Autor
Damir Mrvec
18.12.2025.
u 23:48

Joakim Bobanović (Tweener) i Polina Car (Ragusa) pobjednici su 5. izdanja Memorijala Franje Dankića do 14 godina, turnira 2. ranga iz kalendara Hrvatskog teniskog saveza koji se od subote igrao na terenima TK Zagi na Zagrebačkom Velesajmu.

Bobanović je u završnom dvoboju svladao Lorenza Butigana (Libertas) – 6:2, 6:0, dok je Car nakon tri seta bila uspješnija od Natalie Pizzul (Opatija) – 2:6, 6:1, 6:3.

Nagrade najboljima uručili su Ana Konjuh, izvršni direktor HTS-a Josip Krstanović te sportski direktor HTS-a Saša Hiršzon.

Ključne riječi
Saša Hiršzon Ana Konjuh Prvenstvo Hrvatske tenis

