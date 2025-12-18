Ana Konjuh i Saša Hiršzon dijelili nagrade

Joakim Bobanović (Tweener) i Polina Car (Ragusa) pobjednici su 5. izdanja Memorijala Franje Dankića do 14 godina, turnira 2. ranga iz kalendara Hrvatskog teniskog saveza koji se od subote igrao na terenima TK Zagi na Zagrebačkom Velesajmu.

Bobanović je u završnom dvoboju svladao Lorenza Butigana (Libertas) – 6:2, 6:0, dok je Car nakon tri seta bila uspješnija od Natalie Pizzul (Opatija) – 2:6, 6:1, 6:3.

Nagrade najboljima uručili su Ana Konjuh, izvršni direktor HTS-a Josip Krstanović te sportski direktor HTS-a Saša Hiršzon.