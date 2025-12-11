Naši Portali
CIJENA ISPOD 100 000 DOLARA

Kina predstavila iznimno jeftinu supersoničnu raketu - za njeno rušenje treba potrošiti od 40 do 150 puta više od cijene rakete

Autor
Daniel Prerad
11.12.2025.
u 21:15

Ono na čemu se radi, za učinkovito suzbijanje takvih projektila u budućnosti, je lasersko oružje, čija je cijena jednog hica gotovo nula, pa ako postoji dovoljno snažan i masivan sustav, to bi mogla biti učinkovita obrana

Kina je pokazala svoju najnoviju hipersoničnu raketu YKJ-1000, koja košta jako malo za jednu takvu raketu – u rangu popularnog drona Shahed, ali ima domet od 1300 km i već se masovno proizvodi. To je alarm za potencijalne protivnike Kine, jer da bi ju srušili, morat će trošiti projektile koji koštaju 40 do 150 puta više od same rakete. Kineska tvrtka Lingkong Tianxing predstavila je svoju novu hipersoničnu raketu, YKJ-1000. Sposobna je pokriti domet do 1300 km i letjeti brzinom od 5 do 7 Macha (od 6125 km/h do 8575 km/h).

Tvrdi se da košta samo 700.000 juana, odnosno oko 99.000 dolara. Navodno je YKJ-1000 već u masovnoj proizvodnji, a objavljeni video prikazuje snimku testiranja, pri čemu pogađa metu u pustinji, prema South China Morning Postu. Analitičari ističu kako je ovo iznimno niska cijena. Za usporedbu, rusko-iranski "Shahed" košta nešto manje, oko 70.000 dolara, iako bi, ovisno o konfiguraciji, cijena mogla doseći i 99.000 dolara. Ako ga se usporedi s drugim raketnim oružjem, cijena YKJ-1000 bit će čak i jeftinija od američke navođene protuoklopne rakete AGM-114R2 Hellfire, koja će, prema primjeru ugovora s Francuskom, koštati 134 tisuće dolara.

RU
Rugboj
21:16 11.12.2025.

Ovisi paukova mreža dronova je efikasno i jeftino rješenje

