Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 122
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
ANALIZA

Hoće li novi šef Feda štititi njegovu neovisnost od Bijele kuće

VL
Autor
Zrinka Gabelica Toplek/PD
11.12.2025.
u 13:12

Trumpov ekonomski saveznik u najužem krugu za Powellova nasljednika, očekuje se da će predsjednik ime kandidata objaviti početkom 2026., nakon čega slijedi potvrda u Senatu

Trumpov odabir nasljednika Jeromea Powella na čelu američkih Federalnih rezervi ulazi u završnu fazu i već sada bitno mijenja očekivanja tržišta obveznica i monetarne politike u 2026. godini. U fokusu je Kevin Hassett, direktor Nacionalnog gospodarskog vijeća Bijele kuće i dugogodišnji Trumpov ekonomski saveznik, čija bi eventualna nominacija učvrstila percepciju da će nova administracija još snažnije gurati Fed prema nižim kamatnim stopama.

Donald Trump ovoga tjedna počinje završni krug razgovora za novog predsjednika Feda, u kojem će se Kevin Hassett sučeliti s još trojicom kandidata. Među finalistima su bivši guverner Feda Kevin Warsh, sadašnji guverner Christopher Waller, guvernerica Michelle Bowman te Rick Rieder, jedan od vodećih portfelj-menadžera u BlackRocku, najvećoj svjetskoj tvrtki za upravljanje imovinom koja upravlja bilijunskim iznosima ulaganja za institucionalne i male ulagače diljem svijeta.

Ključne riječi
SAD FED Donald Trump Kevin Hassett

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!