Hoće li novi šef Feda štititi njegovu neovisnost od Bijele kuće

Trumpov odabir nasljednika Jeromea Powella na čelu američkih Federalnih rezervi ulazi u završnu fazu i već sada bitno mijenja očekivanja tržišta obveznica i monetarne politike u 2026. godini. U fokusu je Kevin Hassett, direktor Nacionalnog gospodarskog vijeća Bijele kuće i dugogodišnji Trumpov ekonomski saveznik, čija bi eventualna nominacija učvrstila percepciju da će nova administracija još snažnije gurati Fed prema nižim kamatnim stopama.



Donald Trump ovoga tjedna počinje završni krug razgovora za novog predsjednika Feda, u kojem će se Kevin Hassett sučeliti s još trojicom kandidata. Među finalistima su bivši guverner Feda Kevin Warsh, sadašnji guverner Christopher Waller, guvernerica Michelle Bowman te Rick Rieder, jedan od vodećih portfelj-menadžera u BlackRocku, najvećoj svjetskoj tvrtki za upravljanje imovinom koja upravlja bilijunskim iznosima ulaganja za institucionalne i male ulagače diljem svijeta.