Pogledajte što stiže u Hrvatsku: Bit će snijega, evo i gdje

Na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije ponedjeljak donosi pretežno sunčano vrijeme uz postupni porast naoblake i sve vjerojatniju kišu, ponajprije na otocima. U ostalim krajevima oblačno, mjestimice magla i rosulja, a sunčanih razdoblja može biti popodne u gorju. Vjetar uglavnom slab. Na Jadranu će slaba do umjerena bura okretati na jugo i navečer jačati. Najviša temperatura zraka između 3 i 7, na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 13 do 17 °C. Prema izgledima vremena DHMZ-a u utorak i srijedu povremeno kiša, na Jadranu i pljuskovi s grmljavinom, lokalno moguće izraženiji, posebice na otocima i na otvorenom moru.

U utorak će biti umjereno do pretežno oblačno, mjestimice u unutrašnjosti magla. Ponegdje kiša, uglavnom na Jadranu pljuskovi i grmljavina, posebno na otocima i na otvorenom moru. Vjetar u unutrašnjosti većinom slab. Na Jadranu umjereno jugo, ponegdje jako, na otvorenom moru i olujno, a na sjevernom dijelu bura navečer u jačanju. Najniža jutarnja temperatura od -1 do 4, na Jadranu 6 do 12, a najviša dnevna između 2 i 7, na Jadranu 11 i 16 °C.

Tijekom srijede u unutrašnjosti prelazak kiše u susnježicu i snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača osobito u Gorskoj Hrvatskoj, moguće i u dijelu središnje Hrvatske. U četvrtak još ponegdje u unutrašnjosti oborine, a na Jadranu uglavnom suho. Vjetar od srijede povremeno umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu jugo, mjestimice jako, moguće i olujno, od srijede na sjevernom dijelu bura, poglavito podno Velebita s olujnim udarima, a bura od četvrtka i drugdje. Temperatura zraka u blagom padu.

U novi tjedan ulazimo s postupnim naoblačenjem, dok mjestimična kiša stiže u utorak. Kiše će povremeno biti i u srijedu, dok će u Gorskom kotaru padati snijeg, javlja Istramet.