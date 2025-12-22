Evo kada se Livaković konačno vraća u Dinamo! Fantastične vijesti stigle su za klub iz Maksimira

Hrvatski reprezentativac Dominik Livaković još jednom je s klupe odgledao poraz Girone koja je u 17. kolu španjolske lige izgubila 0:3 od madridskog Atletica, a vrlo skoro se bliži kraj njihove suradnje. Naime, golman vatrenih napušta španjolski klub nakon što poslije četiri mjeseca nije odradio niti jedan nastup.

Livaković je dogovorio s Gironom raskid posudbe koji će se službeno dogoditi od 1. siječnja, te je njegov posao tamo završen, pišu turski mediji. Protokolarno se vraća u Fenerbahče te dolazi u Dinamo na posudbu. Bivši kapetan plavih do ljeta će biti na posudbi u Dinamu, a onda se dva kluba trebaju dogovorit oko odštete koja navodno iznosi tri milijuna eura.

Dinamo će hrvatskom reprezentativcu biti treći klub ove sezone. Na kraju za Gironu nije ni htio braniti jer prema Fifinim pravilima ne može u istoj sezoni nastupiti za tri kluba, a Livaković je čvrsto odlučio vratiti se na Maksimir.