BJEŽI IZ ŠPANJOLSKE

Evo kada se Livaković konačno vraća u Dinamo! Fantastične vijesti stigle su za klub iz Maksimira

Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Nel Pavletic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
22.12.2025.
u 08:15

Protokolarno se vraća u Fenerbahče te dolazi u Dinamo na posudbu. Bivši kapetan plavih do ljeta će biti na posudbi u Dinamu, a onda se dva kluba trebaju dogovorit oko odštete koja navodno iznosi tri milijuna eura

Hrvatski reprezentativac Dominik Livaković još jednom je s klupe odgledao poraz Girone koja je u 17. kolu španjolske lige izgubila 0:3 od madridskog Atletica, a vrlo skoro se bliži kraj njihove suradnje. Naime, golman vatrenih napušta španjolski klub nakon što poslije četiri mjeseca nije odradio niti jedan nastup.

Livaković je dogovorio s Gironom raskid posudbe koji će se službeno dogoditi od 1. siječnja, te je njegov posao tamo završen, pišu turski mediji. Protokolarno se vraća u Fenerbahče te dolazi u Dinamo na posudbu. Bivši kapetan plavih do ljeta će biti na posudbi u Dinamu, a onda se dva kluba trebaju dogovorit oko odštete koja navodno iznosi tri milijuna eura.

Dinamo će hrvatskom reprezentativcu biti treći klub ove sezone. Na kraju za Gironu nije ni htio braniti jer prema Fifinim pravilima ne može u istoj sezoni nastupiti za tri kluba, a Livaković je čvrsto odlučio vratiti se na Maksimir. 

Ključne riječi
Dinamo hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Dominik Livaković

Komentara 3

CR
crocro
09:08 22.12.2025.

Imam pita nje ako netko zna odgovor: Ako Livaković dođe u Dinamo na posudbu i ako se za vrijeme posudbe pokaže izvrsnim vratarom i odličnim rezultatima, fantastičnim obranama, može li Fenerbahče povući Livakovića nakon posudbe iz Dinama ponovo u Ferenbahče, osim ako ga Dinamo odmah ne otkupi pa u tom slučaju je povratak u Fenerbahče nemoguć? Recimo da je vraćanje u Fenerbahče neizgledna opcija, no je li ona teoretski moguća ako shvate da su pogriješili i otpustili vratara boljega od prvoga postojećeg? To znači je li se može reći je li Livaković definitivno postaje igrač Dinama iako je na posudbi? Ovo pitam zato jer se veselimo povratku Livakovića u Dinamo i postavljamo se tako kao da je to završena priča.

18
188
09:05 22.12.2025.

Fantastične vijesti. Hahaha Nema ništa fantastično s nogometom. Prije je to nabijanje vijesti iz nogometa.

Čini se da već imate pristup!