Jeličić: Kovačević je rekao Bobanu da je 15 godina radio za 800 eura

Polusezona HNL-a je iza nas, a na nju se osvrnuo stručni komentator MAXSporta Joško Jeličić. Prokomentirao je trenera Dinama Marija Kovačevića koji je uspio osvojiti jesenski naslov unatoč brojnim problemima.

- Dinamov trener je nakon utakmice doživio pitanje je li bolji trener ili čovjek. Onda se čude što neko vrijeme nisu htjeli ići na presice. Ima jedna izreka crnogorskog slikara koji je rekao da se razgovor uvijek odvija na razini glupljeg. Ne postoji trenerska kvaliteta na svijetu koja može zasjeniti ljudsku kvalitetu Kovačevića. Jedan detalj - Boban ga zove i predstavi mu se, a znate što kaže Kovačević? On kaže 'nemojte me zezati'. Živimo u vrijeme kad je empatija, emocija, ljudskost postala slabost. Ne, to je hrabrost, a postoje puno važnije stvari od nogometa. Igrači su ga počeli slijediti. Još mu nedostaje autoriteta da se pokaže u najtežim trenucima - rekao je Jeličić i dodao:

- Bio je razgovor o novcu, a on je rekao Bobanu da je 15 godina radio za 800 eura, što god mi date dobro je. Znam da mnogi koriste tu njegovu dobrotu i žao mi je što nekad nisam s njim na pressici da kažem što mislim. Igrači su ga počeli slijediti, ima potporu.