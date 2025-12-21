Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 128
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
STRUČNI KOMENTATOR

Jeličić: Kovačević je rekao Bobanu da je 15 godina radio za 800 eura

Zagreb: Mario Kovačević održao konferenciju za medije nakon izgubljene utakmice rezultatom s 3:0
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
21.12.2025.
u 20:50

- Bio je razgovor o novcu, a on je rekao Bobanu da je 15 godina radio za 800 eura, što god mi date dobro je. Znam da mnogi koriste tu njegovu dobrotu i žao mi je što nekad nisam s njim na pressici da kažem što mislim. Igrači su ga počeli slijediti, ima potporu.

Polusezona HNL-a je iza nas, a na nju se osvrnuo stručni komentator MAXSporta Joško Jeličić. Prokomentirao je trenera Dinama Marija Kovačevića koji je uspio osvojiti jesenski naslov unatoč brojnim problemima.

- Dinamov trener je nakon utakmice doživio pitanje je li bolji trener ili čovjek. Onda se čude što neko vrijeme nisu htjeli ići na presice. Ima jedna izreka crnogorskog slikara koji je rekao da se razgovor uvijek odvija na razini glupljeg. Ne postoji trenerska kvaliteta na svijetu koja može zasjeniti ljudsku kvalitetu Kovačevića. Jedan detalj - Boban ga zove i predstavi mu se, a znate što kaže Kovačević? On kaže 'nemojte me zezati'. Živimo u vrijeme kad je empatija, emocija, ljudskost postala slabost. Ne, to je hrabrost, a postoje puno važnije stvari od nogometa. Igrači su ga počeli slijediti. Još mu nedostaje autoriteta da se pokaže u najtežim trenucima - rekao je Jeličić i dodao:

- Bio je razgovor o novcu, a on je rekao Bobanu da je 15 godina radio za 800 eura, što god mi date dobro je. Znam da mnogi koriste tu njegovu dobrotu i žao mi je što nekad nisam s njim na pressici da kažem što mislim. Igrači su ga počeli slijediti, ima potporu.

Ključne riječi
mario kovačević Joško Jeličić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Hajduk i Vukovar sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a
2
BIZARNIH 10 MINUTA

Livaja je dobio ovacije Poljuda, ali Garciji nitko ne može prigovoriti što ikona Hajduka ne igra

Dok god Splićani pobjeđuju, treneru nitko ne može kazati ništa, ma koliko se njegova strategija možda ne poklapa s razmišljanjima Gorana Vučevića ili Ivana Rakitića. Splitska publika uoči utakmice s Vukovarom opet je toplo pozdravila Livaju. Hajdukov napadač dobio je najsnažniji pljesak uoči susreta, baš kao i u 67. minuti kada ga je Garcia, nakon zagrljaja, poslao u igru.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!