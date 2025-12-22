VIDEO Ovo nismo gledali godinama, mnogi će skakati od sreće. Potvrdio i Vakula: 'Za sve one koji su zazivali – evo ga!'

Meteorolog HRT-a Zoran Vakula gostovao je u studiju Večernjeg lista i otkrio kakvo nas vrijeme čeka tijekom božićnih blagdana. Prema njegovim riječima, očekuje se kiša, ali i snijeg u nekim dijelovima Hrvatske. "Bit će kiše i to podosta, a neke će razveseliti što će se kiša vrlo vjerojatno uz pad temperature zraka nestati i zamijenit će je snijeg. I oko Zagreba, ali na Sljemenu gotovo sigurno. Očekujem barem tanji snježni pokrivač. Samo središte grada, toplinski otok je prezagrijan i pitanje je hoće li se uspjeti toliko sniziti temperatura da počnu pahulje, ali već smo sada na 60%, čak 70% da će biti pahulja i u središtu grada."

Vakula je naglasio da će već na Badnjak započeti kišno vrijeme, što može utjecati na aktivnosti na otvorenom: "Ova situacija se događa na Badnjak. Krenula je već južina na Jadranu, već ima mjestimične kiše, a taj sustav s kišnim oblacima seli se sjevernije, tako da će na Badnjak vrlo vjerojatno biti kiše već od jutra, na žalost onih koji planiraju kakve aktivnosti na otvorenom. Tako da će kiša vrlo vjerojatno obilježiti Badnjak. Mnoge bi mogao razveseliti taj pad temperature i prelazak kiše u snijeg. Dakle, tijekom Blagdana će se dogoditi promjena i nagli pad temperature zraka ne samo u gorju nego i u nizinama i pri tome je velika vjerojatnost pahulja barem pomiješanih s kapljicama kiše i u nizinskom dijelu grada Zagreba."

Meteorolog je posebno upozorio vozače i one koji planiraju putovanja u planinskim krajevima: "Gorski kotar i Lika, za one koji planiraju na put, obavezna je zimska oprema već na Badnjak, da se ne bi dogodili zastoji s ljetnim gumama kao što smo imali u studenom. Dakle, na cestama su zimski uvjeti. Snijeg će biti prvenstveno u gorskim krajevima Lijepe Naše i na Sljemenu, a vjerojatno kasnije tijekom Badnjaka i na Božić i u istočnim krajevima Hrvatske. Bura će biti jača na sjevernom Jadranu te olujni i vrlo vjerojatno i orkanski udari. Moglo bi biti ograničenja ne samo za teretna već i za osobna vozila."

"Za one koji su zazivali snježni Božić, e pa evo ga. Nije često, pogotovo ne u nizinama. Na Zavižanu je otprilike devet od deset Božića snježnih, a u Zagrebu je bijelih Božića nekih dvadesetak posto. Dakle nije tako često, a ove godine je velika vjerojatnost da ćemo imati bijeli Božić", zaključio je.