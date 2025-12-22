Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 39
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
BILA BI TO SENZACIJA

Svjetski velikan zainteresiran za napadača Dinama! Tamo bi ga čekao ponajbolji Brazilac u povijesti

Koprivnica: NK Slaven Belupo i GNK Dinamo u 17. kolu Prve HNL
Foto: Vjeran Zganec ROgulja/PIXSELL
1/5
Autor
Karlo Ledinski
22.12.2025.
u 09:30

Unatoč tome što je tek nedavno stigao, i što mu ugovor s Dinamom traje čak do ljeta 2030. godine, neki klubovi već su počeli pokazivati interes za napadačem rođenim u Vinkovcima. Brazilski mediji pišu da je za Belju zainteresiran, ni manje ni više, nego slavni Santos!

Napadač Dinama Dion Drena Beljo vratio se u formu, u posljednja dva kola zabio je tri gola - dva u pobjedi protiv Slaven Belupa (5:2) i jedan u pobjedi nad Lokomotivom (2:0). U 24 nastupa ove sezone, Vinkovčanin je za plave zabio 11 golova, a nastavi li ovako, prijeći će do kraja sezone magičnu brojku za napadača od 20 golova.

Beljo je u jednom dijelu sezone bio u krizi, no brojka od 11 pogodaka pokazuje da je klasa, a za pretpostaviti je da će biti još bolji kad se uigra s momčadi, što u ovih četiri, pet mjeseca u klubu sigurno nije mogao uspjeti do kraja.
Podsjetimo, Dion Drena Beljo je ljetos bio najskuplje pojačanje Dinama, stigao je iz Augsburga za 4 milijuna eura, a ostvare li se određeni bonusi, Beljo bi dinamo mogao koštati između 6 i 7 milijuna eura.

Unatoč tome što je tek nedavno stigao, i što mu ugovor s Dinamom traje čak do ljeta 2030. godine, neki klubovi već su počeli pokazivati interes za napadačem rođenim u Vinkovcima.
Brazilski mediji pišu da je za Belju zainteresiran, ni manje ni više, nego slavni Santos! Klub je to u kojem su igrale brojne legende poput Pelea, Carlos Alberta, Robinha, a u novije vrijeme Neymar, koji je i sada član Santosa. S obzirom na to da je Neymar rekao da karijeru želi završiti u Santosu, to bi značilo bi Santos Neymara u napadu upario s Beljom.

Naravno, šanse za prelazak Belje u Santos su izuzetno male, ustvari nikakve, jer Dinamo svoju prvu špicu sada sigurno ne bi pustio nigdje. Zvonim Boban i Dinamo Belji su dali petogodišnji ugovor zato što u njemu dugoročno vide stožernog člana momčadi i prvog napadača. No, već i interes velikana poput Santosa sigurno godi.
Ključne riječi
Santos GNK Dinamo Dion Drena Beljo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!