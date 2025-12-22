Svjetski velikan zainteresiran za napadača Dinama! Tamo bi ga čekao ponajbolji Brazilac u povijesti

Napadač Dinama Dion Drena Beljo vratio se u formu, u posljednja dva kola zabio je tri gola - dva u pobjedi protiv Slaven Belupa (5:2) i jedan u pobjedi nad Lokomotivom (2:0). U 24 nastupa ove sezone, Vinkovčanin je za plave zabio 11 golova, a nastavi li ovako, prijeći će do kraja sezone magičnu brojku za napadača od 20 golova.

Beljo je u jednom dijelu sezone bio u krizi, no brojka od 11 pogodaka pokazuje da je klasa, a za pretpostaviti je da će biti još bolji kad se uigra s momčadi, što u ovih četiri, pet mjeseca u klubu sigurno nije mogao uspjeti do kraja.

Podsjetimo, Dion Drena Beljo je ljetos bio najskuplje pojačanje Dinama, stigao je iz Augsburga za 4 milijuna eura, a ostvare li se određeni bonusi, Beljo bi dinamo mogao koštati između 6 i 7 milijuna eura.

Unatoč tome što je tek nedavno stigao, i što mu ugovor s Dinamom traje čak do ljeta 2030. godine, neki klubovi već su počeli pokazivati interes za napadačem rođenim u Vinkovcima.

Brazilski mediji pišu da je za Belju zainteresiran, ni manje ni više, nego slavni Santos! Klub je to u kojem su igrale brojne legende poput Pelea, Carlos Alberta, Robinha, a u novije vrijeme Neymar, koji je i sada član Santosa. S obzirom na to da je Neymar rekao da karijeru želi završiti u Santosu, to bi značilo bi Santos Neymara u napadu upario s Beljom.

Naravno, šanse za prelazak Belje u Santos su izuzetno male, ustvari nikakve, jer Dinamo svoju prvu špicu sada sigurno ne bi pustio nigdje. Zvonim Boban i Dinamo Belji su dali petogodišnji ugovor zato što u njemu dugoročno vide stožernog člana momčadi i prvog napadača. No, već i interes velikana poput Santosa sigurno godi.