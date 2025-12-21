Burne reakcije publike na pobjedu ukrajinske obitelji u 'Supertalentu': 'Da nisu iz Ukrajine...'

“Duo Turkeev & Kids” pobjednici su nove sezone omiljenog televizijskog showa Supertalent! Emotivnim, tehnički zahtjevnim i vizualno dojmljivim nastupom ova je ukrajinska obitelj osvojila srca publike i žirija te na kraju zasluženo ponijela titulu najboljih. Riječ je o obitelji koja je pažnju javnosti privukla već na samim audicijama, kada im je Maja Šuput dodijelila zlatni gumb, omogućivši im izravan prolazak u finale. Taj je trenutak već tada dao naslutiti kako se radi o nečemu posebnom, a večerašnje finale samo je potvrdilo da Maja u njih nije pogriješila vjerovati. Duo Turkeev & Kids nisu razočarali – naprotiv, pokazali su iznimnu razinu predanosti, discipline i emocionalne snage, čime su se izdvojili u iznimno jakoj konkurenciji. Njihova finalna izvedba bila je tehnički kompleksna i iznimno zahtjevna, tražeći maksimalnu koncentraciju i savršenu sinkronizaciju svih članova obitelji. Posebnu težinu nastupu dalo je korištenje vodenog bazena, što je cijelu točku učinilo još izazovnijom, ali i vizualno spektakularnijom. Upravo zbog toga, iza kulisa je uslijedio opsežan proces čišćenja i pripreme pozornice, o čemu smo ranije detaljnije pisali.

Očekivano, reakcije javnosti na njihovu pobjedu bile su burne i – kao i uvijek – podijeljene. Društvene mreže preplavili su komentari različitih mišljenja: “Zaslužena pobjeda”, “Meni su bili najbolji”, “Svaka čast ovoj obitelji”, “Taman pobjeda za Božić – obitelj, emocije i zajedništvo”, pisali su jedni. S druge strane, dio publike smatrao je kako su pobjedu trebali odnijeti drugi favoriti večeri: “Dobri su, ali braća Armenci su trebali pobijediti”, “Armenci su bili bolji, sve ostalo je blijedo”, “Da nisu iz Ukrajine, pobjednici bi bili braća”, samo su neki od komentara koji su se mogli pročitati ispod tekstova Večernjeg lista.

FOTO Evo tko su pobjednici novog 'Supertalenta! Maja Šuput zbog njih ronila suze, a evo i odakle dolaze

Publika koja je u komentarima spominjala “braću Armence” referirala se na Vardanyan Brothers, koji su u finalu nastupili kao treći izvođači akrobatskih točaka. Njihovi su nastupi tijekom cijele sezone pomicali granice mogućeg – od impresivnih audicija, preko polufinala u kojem su predstavili potpuno novi, posebno izrađen rekvizit i izveli opasnu, napetu točku punu adrenalina, pa sve do finala, gdje su balansirali s mačevima u ustima. Time su izveli jednu od najzahtjevnijih i najopasnijih točaka u povijesti showa, ostavivši publiku bez daha.

Kako god bilo, finale Supertalenta bila je iznimno uzbudljiva večer, prepuna emocija, vrhunskih izvedbi i snažnih reakcija. Suze nisu skrivali ni gledatelji u dvorani, ni oni pred malim ekranima, a osim Maje Šuput, mnoge je rasplakala upravo priča i nastup ukrajinske obitelji. Pobjeda Dua Turkeev & Kids tako je, unatoč podijeljenim mišljenjima, obilježila sezonu koja će se pamtiti po snažnim emocijama, obiteljskim pričama i talentima koji nadilaze granice jezika i države.