BREAKING
NITKO NIJE OČEKIVAO

VIDEO Evo što se dogodilo za vrijeme reklama 'Supertalenta'! Iznenada se pojavio popularni pjevač

Foto: Dario Topić
VL
Autor
Vecernji.hr
21.12.2025.
u 22:16

Za vrijeme reklama na Novoj TV, u zagrebačkoj Areni dok traje emitiranje Supertalenta, iznenada se pojavio jedan naš popularni glazbenik i zabavljač.

Za vrijeme dok su trajale reklame popularnog showa finala "Supertalenta" na Novoj TV, u zagrebačkoj Areni odvijao se pravi show! Naime, na pozornicu i među žiri iznenada se pojavio zabavljač i glazbenik Alen Bičević, a koji je posebno zabavio Maju Šuput. Što je otpjevao i kakva je bila atmosfera - foznajte u našem videu ispod. Podsjetimo, u tijeku je finalna večer Supertalenta u Areni Zagreb, a ako je suditi prema onomu što smo vidjeli - pretvorila se u pravi modno-scenski spektakl. U središtu pažnje, bez sumnje je glazbenica Maja Šuput, a koja je još jednom dokazala da je prava modna ikona. Za ovu svečanu prigodu pojavila se u impresivnoj bijeloj haljini koja je u potpunosti opravdala status velikog televizijskog finala i ostavila snažan vizualni dojam već pri prvom izlasku na pozornicu. Haljina, u cijelosti prekrivena svjetlucavim šljokicama, zračila je luksuzom, snagom i profinjenom elegancijom. Donji dio oblikovan je od bogatih slojeva tila koji se raskošno šire, stvarajući voluminoznu siluetu nalik velikom kišobranu, što cijelom izdanju daje dozu monumentalnosti i kazališne dramatike. Poseban naglasak stavljen je na jedno rame, dodatno ukrašeno voluminoznim tilom, čime je postignuta moćna, gotovo kraljevska estetika koja savršeno odgovara atmosferi finalne večeri.

Majin osobni stilist Marko Grubić za Showbuzz je otkrio kako je cijeli look osmišljen s jasnom idejom i snažnom porukom. “Maja u velikom finalu izlazi poput prave Snježne kraljice. Odjevena u raskošnu bijelu haljinu prekrivenu šljokicama, odiše moći, elegancijom i apsolutnom dominacijom scene. Donji dio haljine čini bogati volumen tila koji se širi poput kišobrana, stvarajući dojam luksuza i grandioznosti, dok je jedno rame dodatno naglašeno slojevima tila koji daju dramatičnu, gotovo kraljevsku siluetu”, istaknuo je. Inspiracija Snježnom kraljicom jasno je čitljiva u svakom detalju, no styling je daleko od klasičnog ili očekivanog.

Umjesto tradicionalne krune, Maja je u kosi nosila efektan ukras od perja, koji je cijelom izdanju dao suvremen i avangardan pomak, savršeno balansirajući između bajkovitog i modernog. Frizura je dodatno zaokružila cijelu priču – elegantni valovi začešljani u stranu prizivali su old Hollywood glamur i podsjećali na zlatno doba filmskih diva. “Umjesto klasične krune, Maja nosi ukras od perja u kosi koji savršeno nadopunjuje njezin old Hollywood glam. Kosa je stilizirana u elegantne valove, začešljane u stranu, čime se postiže sofisticiran i bezvremenski izgled. Cijeli look je snažan, raskošan i samouvjeren, baš onakav kakav finale u prepunoj areni i zaslužuje”, zaključio je stilist.

Ključne riječi
Nova TV alen bičević supertalent Maja Šuput showbiz

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar fergazer
fergazer
23:02 21.12.2025.

Jedan veeeeliki prekrasni CIRKUS! Bravo

