VIDEO Evo što se dogodilo za vrijeme reklama 'Supertalenta'! Iznenada se pojavio popularni pjevač

Za vrijeme dok su trajale reklame popularnog showa finala "Supertalenta" na Novoj TV, u zagrebačkoj Areni odvijao se pravi show! Naime, na pozornicu i među žiri iznenada se pojavio zabavljač i glazbenik Alen Bičević, a koji je posebno zabavio Maju Šuput. Što je otpjevao i kakva je bila atmosfera - foznajte u našem videu ispod. Podsjetimo, u tijeku je finalna večer Supertalenta u Areni Zagreb, a ako je suditi prema onomu što smo vidjeli - pretvorila se u pravi modno-scenski spektakl. U središtu pažnje, bez sumnje je glazbenica Maja Šuput, a koja je još jednom dokazala da je prava modna ikona. Za ovu svečanu prigodu pojavila se u impresivnoj bijeloj haljini koja je u potpunosti opravdala status velikog televizijskog finala i ostavila snažan vizualni dojam već pri prvom izlasku na pozornicu. Haljina, u cijelosti prekrivena svjetlucavim šljokicama, zračila je luksuzom, snagom i profinjenom elegancijom. Donji dio oblikovan je od bogatih slojeva tila koji se raskošno šire, stvarajući voluminoznu siluetu nalik velikom kišobranu, što cijelom izdanju daje dozu monumentalnosti i kazališne dramatike. Poseban naglasak stavljen je na jedno rame, dodatno ukrašeno voluminoznim tilom, čime je postignuta moćna, gotovo kraljevska estetika koja savršeno odgovara atmosferi finalne večeri.

Maja Šuput rasplesala se u pauzi tijekom finala Supertalenta Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Majin osobni stilist Marko Grubić za Showbuzz je otkrio kako je cijeli look osmišljen s jasnom idejom i snažnom porukom. “Maja u velikom finalu izlazi poput prave Snježne kraljice. Odjevena u raskošnu bijelu haljinu prekrivenu šljokicama, odiše moći, elegancijom i apsolutnom dominacijom scene. Donji dio haljine čini bogati volumen tila koji se širi poput kišobrana, stvarajući dojam luksuza i grandioznosti, dok je jedno rame dodatno naglašeno slojevima tila koji daju dramatičnu, gotovo kraljevsku siluetu”, istaknuo je. Inspiracija Snježnom kraljicom jasno je čitljiva u svakom detalju, no styling je daleko od klasičnog ili očekivanog.

Umjesto tradicionalne krune, Maja je u kosi nosila efektan ukras od perja, koji je cijelom izdanju dao suvremen i avangardan pomak, savršeno balansirajući između bajkovitog i modernog. Frizura je dodatno zaokružila cijelu priču – elegantni valovi začešljani u stranu prizivali su old Hollywood glamur i podsjećali na zlatno doba filmskih diva. “Umjesto klasične krune, Maja nosi ukras od perja u kosi koji savršeno nadopunjuje njezin old Hollywood glam. Kosa je stilizirana u elegantne valove, začešljane u stranu, čime se postiže sofisticiran i bezvremenski izgled. Cijeli look je snažan, raskošan i samouvjeren, baš onakav kakav finale u prepunoj areni i zaslužuje”, zaključio je stilist.