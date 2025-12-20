Otkriveno je kako se namještaju teniski mečevi: 'Rekli su mi da ću dobiti tisuću eura...'

Teniski svijet potresa jedan od najvećih skandala posljednjih godina nakon što je francuska policija otkrila razgranatu međunarodnu mrežu za namještanje mečeva. Istraga koja traje već dvije godine kulminirala je uhićenjem nekoliko tenisača, a klupko se počelo odmotavati nakon sumnjivih obrazaca klađenja na jednom turniru u Rodezu. Tada su istražitelji uočili neobično visoke uplate na meč parova u kojem su dvojica francuskih igrača pokazivala vrlo čudnu igru. Do danas je optuženo sedam osoba, uključujući aktivne i bivše igrače te njihove suradnike, za organiziranu prijevaru, korupciju u sportu i udruživanje u zločinačku organizaciju. Trojica nedavno uhićenih francuskih tenisača priznala su djela koja im se stavljaju na teret te će se uskoro naći pred sucem radi podizanja službenih optužnica.

Kriminalna mreža imala je jasan i ciničan plan, ciljajući mlade i niže rangirane profesionalne igrače izvan prvih sto na ATP ljestvici. Prema riječima Stéphanea Piallata, šefa francuske policijske jedinice za prijevare u kockanju, ti su igrači idealne mete jer im nije potrebno ponuditi velik novac da bi pristali na prijevaru. Potresno svjedočanstvo francuske tenisačice Marine Partaud (31) najbolje oslikava pritisak s kojim se suočavaju. Tijekom istrage otkrila je da joj je na turniru u Rumunjskoj ponuđeno tisuću eura u gotovini samo da izgubi prvi gem u meču. Iako je ponudu odbila, izjavila je kako razumije zašto bi neki igrači na to pristali, ističući da je taj iznos otprilike jednak nagradi za osvajanje čitavog turnira na toj razini.

Koliko košta izgubiti set? A koliko cijeli meč? Jedan od francuskih igrača detaljno je opisao kako su mu kriminalci pristupali sa sve višim ponudama. Kako prenosi Le Monde, prvo su mu ponudili 500 €, što je glatko odbio. No, ponude su rasle na 700 eura, pa na tisuću, a zatim i na dvije tisuće eura. Kada je ponuda dosegla pet tisuća eura, igrač je prihvatio. Istražitelji su utvrdili da je kriminalna organizacija na najmanje 45 namještenih mečeva između 2018. i 2024. godine ostvarila nezakonitu dobit od preko 800.000 eura. Tužitelj Jean-Yves Lourgouilloux naglasio je da se ne radi o sitnim prijevarama, već o ozbiljnom međunarodnom kriminalu koji donosi ogroman novac zločinačkim organizacijama i zahtijeva odlučan odgovor.

Istraga je potvrdila da se radi o operaciji globalnih razmjera. Namješteni mečevi odigravali su se na turnirima diljem svijeta, uključujući Njemačku, Bugarsku, Španjolsku, Italiju, Portugal, Tursku, Kanadu, Sjedinjene Države, Meksiko, Egipat i Tunis. Među sedam dosad optuženih osoba, starosti od 23 do 29 godina, nalaze se petorica Francuza, jedan Rumunj i jedan Bugarin. Dvojica osumnjičenih ostala su u pritvoru, dok su ostali pušteni pod strogim uvjetima, uključujući i zabranu bilo kakvog profesionalnog bavljenja tenisom. Uskoro se očekuju i nova uhićenja, a izdan je i europski uhidbeni nalog za dvojicom braće iz Bugarske za koje se sumnja da su bili na čelu cijele operacije.

Dok francuske vlasti vode svoju istragu, s namještanjem mečeva bori se i Međunarodna agencija za integritet tenisa (ITIA), koja je poslala jasnu poruku da za korupciju nema tolerancije. Najoštrije je kažnjen francuski tenisač Quentin Folliot, 26-godišnjak koji je bio 488. igrač svijeta. Prvog prosinca 2025. godine dobio je drakonsku kaznu, dvadesetogodišnju suspenziju iz tenisa i novčanu kaznu od 70.000 dolara. Folliot je proglašen krivim za čak 27 kršenja Teniskog antikorupcijskog programa, a uz to mora vratiti i 44.000 dolara koje je primio kao mito. Njegov slučaj postao je primjer surovih posljedica koje čekaju svakoga tko se upusti u prljave igre, dok vlasti poručuju da su odlučne jednom zauvijek očistiti sport od ovakvih pojava