AMERIČKA STRATEGIJA NACIONALNE SIGURNOSTI

Europljani ne vole Trumpa, ali se slažu s njegovom kritikom masovnih migracija u EU

Autor
Dino Brumec
11.12.2025.
u 20:53

Najprije je Europu prošlog tjedna zatresla nova američka Strategija nacionalne sigurnosti u kojoj je Trumpova vlada napisala da se Europa suočava s “civilizacijskim propadanjem” te se upitala hoće li europske zemlje u budućnosti ostati pouzdani američki saveznici

Američki predsjednik Donald Trump posljednjih je dana teško kritizirao Europu, prije svega zbog viška migracija, a manjka demokracije. Iako većina europskih čelnika odbacuje te tvrdnje, istovremeno se jedan dio analitičara u Europi, pa i birača, slaže s barem dijelom Trumpovih kritika što pokazuje i rast populističkih stranaka u anketama koje zagovaraju stavove relativno slične trampizmu. Najprije je Europu prošlog tjedna zatresla nova američka Strategija nacionalne sigurnosti u kojoj je Trumpova vlada napisala da se Europa suočava s “civilizacijskim propadanjem” te se upitala hoće li europske zemlje u budućnosti ostati pouzdani američki saveznici. Zbog masovnog doseljavanja, politika Europske unije i cenzure, stoji u američkoj strategiji, europski bi kontinent mogao postati “neprepoznatljiv” za 20 godina. “Dugoročno, i više je nego moguće da će za nekoliko desetljeća određene NATO članice postati većinom neeuropske. S obzirom na to, ostaje otvoreno pitanje hoće li svoje mjesto u svijetu i savezništvo sa SAD-om, vidjeti na isti način kao i oni koji su potpisali osnivačku povelju NATO-a”, stoji u američkoj strategiji. Amerika kritizira i navodnu cenzuru i kršenje slobode govora na kontinentu te tvrdi da pad nataliteta u Europi vodi “gubitku nacionalnih identiteta i samopouzdanja”. Žestoko je to upozorenje, ali i još bolji pokazatelj kako američka desnica, koja je danas na vlasti u Washingtonu, vidi Europu.

Ključne riječi
NATO Andrej Plenković Friedrich Merz Moskva strategija nacionalne sigurnosti

Komentara 1

RU
Rugboj
21:14 11.12.2025.

Jedino i Trump spašava Europu dok Ruse Kineze baš briga

