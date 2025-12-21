Godinama pokušavao ploviti nezapaženo: Mijenjao imena i zastave, koristio i 'spoofing'. Evo što je to

Godinama je pokušavao ploviti morima neprimijećeno, no američke snage prošlog su tjedna zaplijenile tanker pun nafte uz obalu Venezuele. Na brod nazvan Skipper, naoružani pripadnici Obalne straže SAD-a spustili su se ih helikoptera. U posljednje dvije godine, Skipper je praćen do zemalja pod američkim sankcijama, uključujući Iran. Kako navodi Sky News, pritom je mijenjao imena, zastave i nestajao s platformi za praćenje.

Procjenjuje se da je Skipper od 2021. godine prevezao gotovo 13 milijuna barela iranske i venezuelanske nafte. Američki Ured za kontrolu strane imovine Ministarstva financija (OFAC) stavio je 2022. godine Skipper – tada poznat kao Adisa – na popis sankcija. No, to nije zaustavilo aktivnosti broda.

Sredinom studenoga ove godine, fotografiran je u Venezueli gdje je navodno utovario više od milijun barela sirove nafte. Napustio je terminal između 4. i 5. prosinca, a nekoliko dana kasnije izveo je prijenos s broda na brod s drugim tankerom u Karibima - Neptune 6. Prijenosi s broda na brod omogućuju sankcioniranim plovilima da prikriju podrijetlo pošiljki nafte. Prijenos s Neptuneom 6 odvio se dok je Skipperov sustav praćenja AIS bio isključen. Oko pet dana nakon isplovljavanja iz venezuelanske luke, zaplijenjen je oko 112 kilometara od obale.

Skipper se pokušavao sakriti metodom zvanom "spoofing", odnosno slanjem lažne lokacije kako bi prikrio stvarne pokrete. "Spoofing", u prijevodu lažiranje ili zamagljivanje, uključuje manipulaciju AIS podataka kako bi se prikazalo da je brod u određenom području. Slanjem lažnih AIS podataka, nitko u okolici ne zna stvarnu lokaciju. Kada je SAD presreo Skippera, brod je emitirao lokaciju udaljenu preko 640 kilometara od njegove stvarne pozicije. Zbog sigurnosti na moru, mnogi su stručnjaci zabrinuti zbog korištenja "spoofinga".