FANTASTIČNA RAZINA

Italija poludjela za Hrvatom: 'Čarobnjak iz Splita čini magiju, nitko mu nije ravan'

World Cup - UEFA Qualifiers - Group L - Croatia v Faroe Islands
Antonio Bronic/REUTERS
Edi Džindo
22.12.2025.
u 14:13

Donosi kontinuitet i kreativnu iskru čak i kad se njegovi suigrači muče. Svojom odlučnosti doslovno sam vuče momčad prema dobroj formi i rezultatima, piše kultni Corriere dello Sport

Hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić igra u formi života. Ofenzivni veznjak Torina je u svakoj od posljednjih sedam uzastopnih utakmica za klub i reprezentaciju direktno pridonosio svojim momčadima golovima i asistencijama. Točnije, u tih sedam utakmica ubilježio je učinak od šest golova i dvije asistencije. 

U posljednjem ciklusu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo Vlašić je bio jedini hrvatski nogometaš koji je zabio golove i protiv Farskih Otoka i protiv Crne Gore, a zatim je nastavio u istom tonu i u dresu Torina. U talijanskoj Serie A je, redom, zabio protiv Coma, asistirao protiv Leccea, zabio i asistirao protiv Milana, te potom u iduće dvije utakmice zabijao za minimalne 1:0 pobjede, prvo protiv Cremonesea pa onda protiv Sassuola. 

Evo kada se Livaković konačno vraća u Dinamo! Fantastične vijesti stigle su za klub iz Maksimira

I prije ovog sjajnog niza Vlašić je pružao vrlo dobre izvedbe u dresu Torina ove sezone, no konkretni učinak je izostajao. Sada je Italija puna hvalospjeva za 28-godišnjeg kapetana Torina koji svoju momčad nosi na leđima. Trenutačno se Torino nalazi na 13. mjestu prvenstvene ljestvice, a u Italiji su uvjereni da bi klub bio u zoni ispadanja kad ne bi imao ovako raspoloženog Vlašića.

- Ove je sezone Vlašić u verziji čarobnjaka iz Splita. Najbolji je igrač Torina i konstantno čini magiju na terenu. Stavio je žestoko svoj potpis i pečat preko kompletne napadačke igre Torina. Njegov talent premašuje momčad Torina, a kad k tome još dodamo i njegovu radnu etiku, nitko mu u klubu nije ravan. Sam Vlašić vrijedi barem pola Torina - piše u analizi kultne La Gazzette dello Sport

- Vlašić donosi kontinuitet i kreativnu iskru čak i kad se njegovi suigrači muče. Svojom odlučnosti doslovno sam vuče momčad Torina prema dobroj formi i rezultatima - piše Corriere dello Sport

- Od fantasizta do čovjeka koji je svugdje po terenu, Vlašić je postao i taktički i emocionalni motor napada u svojoj momčadi. Sve više i više postaje centar momčadi i čovjek oko kojeg se sve vrti - piše lokalni Corriere Torino

NI
nitkoinista
14:34 22.12.2025.

bravo, samo nastavi

Avatar Ležeći Policajac
Ležeći Policajac
15:16 22.12.2025.

Kod mene ovdje u Trstu nitko nije poludjeo, jer za njega još nisu ništa čuli. Pratit ću psihičko stanje susjeda, kad budu doznali za tog čarobnjaka.

