VIDEO Martina Tomčić mnoge je šokirala onime što je napravila nakon finala 'Supertalenta'

Sinoć je veliko finale popularnog showa "Supertalent" održano u zagrebačkoj Areni, a mjesta su ispunjena do posljednjeg. Ovaj show prvi je put u povijesti hrvatskog izdanja održan Areni, a pobjedu je odnijela ukrajinska obitelj cirkusanata, imena "Duo Trkeev & Kids". Naime, članovi žirija, glazbenica Maja Šuput, koreograf Davor Bilman, glumac Pavao Medvešek te operna pjevačica Martina Tomčić odlično su se zabavili te svojim komentarima uljepšali ovo natjecanje. No, veliku pažnju medija privukla je i Martinina objava na Instagramu, a pokazala je što je radila nakon emitiranja emisije u otprilike 23 sata i 15 minuta. "Prvi put se šišam u 11 i 15 sati navečer. Martin je ovaj prednji dio ošišao prije emisije, a da ne bih bila u "stepenicama", on mi sada ispunjava želju i skroz me šiša. Uglavnom, "Supertalent" mi je ošišao kosu - pohvalila se Martina na Instagramu te je mnoge iznenadila. Video Martininog šišanja pogledajte OVDJE.

Podsjetimo, "Duo Turkeev & Kids" pobjednici su nove sezone omiljenog televizijskog showa Supertalent! Emotivnim, tehnički zahtjevnim i vizualno dojmljivim nastupom ova je ukrajinska obitelj osvojila srca publike i žirija te na kraju zasluženo ponijela titulu najboljih. Riječ je o obitelji koja je pažnju javnosti privukla već na samim audicijama, kada im je Maja Šuput dodijelila zlatni gumb, omogućivši im izravan prolazak u finale. Taj je trenutak već tada dao naslutiti kako se radi o nečemu posebnom, a večerašnje finale samo je potvrdilo da Maja u njih nije pogriješila vjerovati. Duo Turkeev & Kids nisu razočarali – naprotiv, pokazali su iznimnu razinu predanosti, discipline i emocionalne snage, čime su se izdvojili u iznimno jakoj konkurenciji.

Očekivano, reakcije javnosti na njihovu pobjedu bile su burne i – kao i uvijek – podijeljene. Društvene mreže preplavili su komentari različitih mišljenja: “Zaslužena pobjeda”, “Meni su bili najbolji”, “Svaka čast ovoj obitelji”, “Taman pobjeda za Božić – obitelj, emocije i zajedništvo”, pisali su jedni. S druge strane, dio publike smatrao je kako su pobjedu trebali odnijeti drugi favoriti večeri: “Dobri su, ali braća Armenci su trebali pobijediti”, “Armenci su bili bolji, sve ostalo je blijedo”, “Da nisu iz Ukrajine, pobjednici bi bili braća”, samo su neki od komentara koji su se mogli pročitati ispod tekstova Večernjeg lista.

Publika koja je u komentarima spominjala “braću Armence” referirala se na Vardanyan Brothers, koji su u finalu nastupili kao treći izvođači akrobatskih točaka. Njihovi su nastupi tijekom cijele sezone pomicali granice mogućeg – od impresivnih audicija, preko polufinala u kojem su predstavili potpuno novi, posebno izrađen rekvizit i izveli opasnu, napetu točku punu adrenalina, pa sve do finala, gdje su balansirali s mačevima u ustima. Time su izveli jednu od najzahtjevnijih i najopasnijih točaka u povijesti showa, ostavivši publiku bez daha.