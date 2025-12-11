Naši Portali
VOJNA SLUŽBA

Mladi Nijemci: Na istočni front? Ne, hvala!

Ivica Beti
11.12.2025.
u 15:08

Inicijativa "Školski štrajk protiv regrutacije" održava nacionalne prosvjede protiv novog zakona o povratku (polu)obaveznog vojnog roka za sve muškarce rođene 2008. ili kasnije

Njemački Bundestag usvojio je novosti oko vojne službe, uključujući regrutaciju svih muškaraca rođenih 2008. ili kasnije, s time da će odluka o služenju vojske ostati dobrovoljna. Svi 18-godišnji mladići moraju ispuniti upitnike i pojaviti se na liječničkom pregledu. Vlada pokušava na sve načine ojačati oružane snage, pa iako odlazak na odsluženje vojnog roka ostaje na dobrovoljnoj bazi, u slučaju nedostatka novaka mogla bi se uvesti i obvezna služba. Zbog zakona koji bi trebao stupiti na snagu u siječnju 2026., diljem Njemačke organiziraju se prosvjedi, mahom mladih, pripadnika generacije Z koji poručuju da ne žele uzimati oružje u ruke i ići boriti se "na istočni front". Inicijativa "Školski štrajk protiv regrutacije" održala je proteklog petka nacionalne prosvjede protiv novog zakona, a odazvalo se oko 90 škola s više tisuća učenika. Najavljuju se novi prosvjedi.

Boris Pistorius Tinejdžeri vojna služba vojska Fronta Njemačka

PA
pasodoble12
15:20 11.12.2025.

Nisu mladi ludi, znaju da im Dolfi #2 sprema Operaciju Barbarossa #2.

Avatar Carbonado
Carbonado
15:18 11.12.2025.

Ako ove šalju na istočni front znači da žele ruse zatrovati sojom i estrogenom. A ratovanje biološkim i kemijskim agensima je protivno Ženevskom protokolu i Rezoluciji 1540 Vijeća sigurnosti UN-a.

