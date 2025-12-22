Ovi natjecatelji 'Života na vagi' prerano su preminuli: Vanja je imala samo 30 godina, a Damir iza sebe ostavio kćer
U showu "Život na vagi" već devet sezona pratimo kandidate koji u ovoj emisiji ostvaruju čudesne rezultate i mijenjaju svoje životne navike na bolje. Nažalost, pet kandidata iz prijašnjih sezona napustili su nas prerano.
U prosincu 2025. u 51. godini preminuo je Igor Prpić iz Virovitice, široj javnosti poznat kao sudionik osme sezone showa Život na vagi. Vijest o njegovoj iznenadnoj smrti duboko je pogodila njegove bližnje i prijatelje koji su mu bili najveća podrška tijekom njegove borbe s viškom kilograma u "Životu na gavi". Bio je najstariji kandidat osme sezone i uvijek je isticao koliko je zahvalan što mu je ovaj show promijenio život na bolje.
Krajem 2021 godine u 40. godini preminuo je kandidat prve sezone ovog showa Neven Vuljanković. Uvijek je isticao kako mu je show promijenio život i navike koje je imao do tada i vijest o njegovoj smrti je šokirala i rastužila produkciju te ostale kandidate prve sezone. U "Životu na vagi" je ostvario izvrstan rezultat i s početnih 240 kilograma, koliko je imao kad je ušao u show, do kraja natjecanja je došao do brojke od 172 kilograma.
- Intenzivnije sam se počeo debljati nakon operacije koje sam imao u trećem razredu srednje škole. Pokušavao sam na razne načine skinuti kilograme, ali rezultati nisu baš dolazili - rekao je jednom prilikom Neven kojeg će svi pamtiti kao simpatičnu i uvijek nasmijanu osobu.
Ranije 2021. godine preminuo je Danijel Mihaljčić koji je također bio natjecatelj "Života na vagi". Danijel je preminuo u dobi od 48 godina od posljedica srčanog udara, a vijest o njegovoj smrti potresla je sve sudionike pete sezone showa u kojoj je Danijel bio jedan od natjecatelja.
U listopadu 2020. godine stigla je tužna vijest kako nas je u 49. godini života od posljedica plućne bolesti te pretrpljenog moždanog udara napustio kandidat prve sezone "Života na vagi" Damir Leskovec. Bio je samohrani otkad je ostao bez supruge, a radio je kao zaštitar i vozač da bi uzdržava sebe i kćer Valentinu.
Ja sam bio kandidat koji je u ovaj show ušao u najgorem zdravstvenom stanju. Doktor mi čak nije savjetovao da sudjelujem, ali morao sam nešto napraviti - kazao je prije ulaska u 'Život na vagi' Leskovec koji je po ulasku u show imao 173.9 kilograma, a u emisiji je izgubio 18 kilograma.
Vanja je show ušla sa 140 kilograma, a kako je kazala, roditelji joj nikad nisu bili podrška u skidanju viška kilograma te joj je nedostajalo da je netko pogura naprijed. Varaždinka nije imala sreće u showu, pa je prva ispala nakon što je izgubila 8,4 kilograma.