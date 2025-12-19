Naši Portali
Dino Prižmić bez polufinala u Saudijskoj Arabiji

Split: Skupina D Davis Cupa, Hrvatska - Finska, Dino Prižmić - Otto Virtanen
Ivana Ivanovic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
19.12.2025.
u 16:46

Prižmić, 20-godišnji Splićanin, je u posljednjem kolu Crvene skupine izgubio od drugopostavljenog Belgijanca Alexandera Blockxa, 116. na ATP listi 3-1 (4-3, 2-4, 4-2, 4-0) te tako nastup na turniru okončao na trećem mjestu u skupini s jednom pobjedom i dva poraza.

Hrvatski tenisač Dino Prižmić nije se uspio probiti u polufinale ATP Next Gen turnira osmorice najboljih mladih tenisača u Jeddahu, u Saudijskoj Arabiji.

Prižmić, 20-godišnji Splićanin, je u posljednjem kolu Crvene skupine izgubio od drugopostavljenog Belgijanca Alexandera Blockxa, 116. na ATP listi 3-1 (4-3, 2-4, 4-2, 4-0) te tako nastup na turniru okončao na trećem mjestu u skupini s jednom pobjedom i dva poraza.

Dino se držao do 1-1 u setovima, no do kraja dvoboja čak četiri puta gubi svoj početni udarac i Belgijanac sigurno dolazi do uvjerljivog uspjeha, trećeg na turniru.

U polufinale su se tako iz ove skupine plasirali Blockx i Amerikanac Nishesh Basavareddy.

Prižmić bi svoj prvi nastup u 2026. godini trebao imati polovinom siječnja u kvalifikacijama Australian Opena.

Ključne riječi
tenis Dino Prižmić

