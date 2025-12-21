FOTO Spektakularne nove hrvatske toplice pri samom kraju: Naziru se bazeni, po ovome će biti posebne
Najveći projekt u povijesti Bjelovara sve jasnije poprima svoje konture. Geotermalni sportsko-rekreacijski park Wellovar, vrijedan čak 42 milijuna eura, gradi se punom parom i već sada se nameće kao budući najmoderniji termalni bazenski kompleks u Hrvatskoj. Posebnost projekta je potpuna energetska samoodrživost, zahvaljujući korištenju geotermalne vode i Sunčeve energije.
Na gradilištu bjelovarskih toplica svakodnevno radi između 120 i 130 radnika. Iako su radovi u punom zamahu, zimski vremenski uvjeti ipak su donekle usporili planiranu dinamiku. Pravi izazov, kada je riječ o radnoj snazi, tek slijedi početkom nove godine, kada započinju opsežni unutarnji radovi.
'Imamo dvije buštotine - jedna od 32 stupnja, a jedna duboka 1300 metara sa 83 stupnja. Objekt se nalazi 300 metara od silaska s brze ceste koja ubrzo stiže. Cijeli objekt nema plin, sve radi topla voda, što ga čini samoodrživim' rekao je gradonačelnik Hrebak
'Pogonjen je bjelovarskim suncem i vodom, te nema niti jedne plinske cijevi. Pretpostavka je da će dolaziti godišnje 200 000 do pola milijuna kupača dolaziti. Ovo za Bjelovarčane znači standard koji nema 90% hrvatske...'
'Županija nema ovakav objekt, razvijamo kontinentalni turizam. U sklopu se nalazi i treći olimpijski bazen licenciran za međunarodna natjecanja. Želimo u budućnosti biti nacionalni centar za razvijanje vodenih sportova.' dodaje gradonačelnik Hrebak