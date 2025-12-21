Naši Portali
DOBIO POZIVNICU

Vraća se Nick Kyrgios, evo gdje će i kada nastupiti 'zločesti dečko' svjetskog tenisa

FILE PHOTO: Australian Open
FRANCIS MASCARENHAS/REUTERS
VL
Autor
Sanja Sokol/Hina
21.12.2025.
u 10:34

Zadnjih nekoliko godina 30-godišnjeg Australca mučile su su ozljede, a 2025. godine odigrao je samo pet pojedinačnih mečeva, posljednji u Miamiju u ožujku

Australski tenisač Nick Kyrgios će nastupiti na turniru Brisbane Internationalu sljedećeg mjeseca nakon što je dobio wildcard, objavili su organizatori u nedjelju.

Zadnjih nekoliko godina 30-godišnjeg Australca mučile su su ozljede, a 2025. godine odigrao je samo pet pojedinačnih mečeva, posljednji u Miamiju u ožujku.

Kyrgios, pobjednik Brisbanea iz 2018., sada je 673. na ATP ljestvici bez zaštićenog rangiranja i trebat će mu wildcard za nastup na Australian Openu.

U pripremi za prvi Grand Slam sezone, igrat će na zagrijavajućem egzibicijskom turniru Kooyong Classic u Melbourneu, kao i u "bici spolova" s prvom tenisačicom svijeta Arynom Sabalenkom u Dubaiju 28. prosinca.
Ključne riječi
ATP Brisbane tenis Nick Kyrgios

