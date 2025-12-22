Marko Livaja više nije najbolji igrač u HNL-u: Evo tko mu je 'oteo' prestižnu nagradu

Ofenzivni veznjak Rijeke Toni Fruk proglašen je najboljim igračem godine u 23. izboru "Kapetani biraju" tportala na svečanosti koja je održana u Amadria Park hotelu Royal u Opatiji. Naslov najboljeg igrača SuperSport Hrvatske nogometne lige Fruk je osvojio sa 32 boda više od drugoplasiranog napadača Hajduka Marka Livaje, prethodnog pobjednika. Osim najboljeg nogometaša, za 2025. nagrađena je najbolja nogometašica, koju su birale kapetanice sedam ekipa Magenta lige, a pobjednica je Jasna Đoković.

Danas već tradicionalnu anketu tportal je proveo među svim kapetanima klubova SuperSport HNL-a, a najbolji igrač odabran je temeljem zbroja njihovih glasova. Svaki kapetan izabrao je pet igrača za koje smatra da su pokazali najviše na terenu u 2025. godini. Prvom, odnosno najboljem dodjeljivali su po deset, a petom po dva boda. Zbrajanjem bodova najbolji igrač lige postao je ofenzivni veznjak Rijeke koji je od mogućih 100 osvojio 96 bodova.

"Fantastična je godina iza mene. Sigurno da je čast kad te izaberu sportski rivali i kad vidim tko je sve osvajao ovu nagradu, čast mi je biti u njihovom društvu. Da vam budem iskren, u svibnju sam mislio da je prvenstvo vrhunac. Onda je došao i Kup i reprezentacija, pa europsko proljeće s Rijekom i ova nagrada. Ne bih ni sam na početku godine ovako napisao 2024. godinu," rekao je Fruk.

"Hvala svima koji su bili dio ove priče, osobito mojoj obitelji, koja zna da ovu nagradu nisam osvojio sad, nego davno prije, svim radom i natjecanjem," dodao je.

Idejni začetnik ove akcije novinar tportala Silvijo Škrlec podsjetio je da su ovu nagradu dosad osvajali brojni velikani poput Luke Modrića, Nike Kranjčara, Andreja Kramarića, Marija Mandžukića, Brune Petkovića, Marka Livaje i brojnih drugih.

Osim Fruka, nagradu u drugom izdanju akcije Kapetanice biraju primila je Jasna Đoković iz ŽNK Agrama.

"Hvala mojem klubu i mojim suigračicama, bez kojih ovo ne bih moglao ostvariti. Naravno, hvala i mojoj obitelji koja je ovdje," rekla je Đoković.

Kapetanice su birale po tri najbolje nogometašice, s time da je prva dobivala pet bodova, druga tri, a treća bod. Uvjerljivo do naslova najbolje za 2025. stigla je Đoković, skupivši 30 bodova, odnosno čak 20 više od druge Maje Joščak, prošlogodišnje pobjednice. Treće mjesto podijelile su Andrea Grebenar i Barbara Živković.

POREDAK - nogometaši

1. Toni Fruk (Rijeka) 96

2. Marko Livaja (Hajduk) 64

3. Adriano Jagušić (Slaven Belupo) 40

4. Josip Mišić (Dinamo) 20

5. Sandro Kulenović (Dinamo) 10

5. Stjepan Lončar (Istra 1961) 10

5. Marko Malenica (Osijek) 10

5. Stjepan Radeljić (Rijeka) 10

POREDAK - nogometašice:

1. Jasna Đoković 30 bodova

2. Maja Joščak 10

3. Barbara Živković 6

3. Andrea Grebenar 6

5. Ana Dujmović 4...

Svi dosadašnji pobjednici

2003. Niko Kranjčar (Dinamo)

2004. Tomislav Erceg (Rijeka)

2005. Eduardo da Silva (Dinamo)

2006. Eduardo da Silva (Dinamo)

2007. Luka Modrić (Dinamo)

2008. Mario Mandžukić (Dinamo)

2009. Ermin Zec (Šibenik)

2010. Sammir (Dinamo)

2011. Ivan Santini (Zadar)

2012. Sammir (Dinamo)

2013. Leon Benko (Rijeka)

2014. Andrej Kramarić (Rijeka)

2015. Marin Tomasov (Rijeka)

2016. Franko Andrijašević (Rijeka)

2017. El Arabi Hilal Soudani (Dinamo)

2018. Daniel Olmo Carvajal (Dinamo)

2019. Bruno Petković (Dinamo)

2020. Arijan Ademi (Dinamo)

2021. Marko Livaja (Hajduk)

2022. Marko Livaja (Hajduk)

2023. Bruno Petković (Dinamo)

2024. Marko Livaja (Hajduk)

2025. Toni Fruk (Rijeka)

Dosadašnje pobjednice

2024. Maja Joščak (ŽNK Agram)

2025. Jasna Đoković (ŽNK Agram)