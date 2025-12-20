Naši Portali
ZAVRŠNI TURNIR MLADIH TENISAČA

Next Gen ATP Finale: Tien i Blockx za naslov

Next Gen ATP Finals
STRINGER/REUTERS
VL
Autor
Gordan Gabrovec/Hina
20.12.2025.
u 21:17

U američkom polufinalnom srazu dvojice 20-godišnjaka Tien je s 4-2, 4-1 i 4-3 (3) nadigrao Nishesha Basavareddyja i drugu godinu zaredom došao do finala ovog turnirA

Amerikanac Learner Tien (ATP - 28.) i Belgijac Alexander Blockx (ATP - 116.) borit će se u nedjelju u Džedi za naslov pobjednika Next Gen ATP Finala, turnira osmorice ponajbolje rangiranih tenisača do 20 godina. 

Blockx je postao prvi belgijski finalist ovog natjecanja, nakon što je u prvom subotnjem polufinalu pobijedio 19-godišnjeg Norvežanina Nicolaija Budkova Kjaera (ATP - 136.) s 4-3 (4), 4-3 (8), 4-2.

U američkom polufinalnom srazu dvojice 20-godišnjaka Tien je s 4-2, 4-1 i 4-3 (3) nadigrao Nishesha Basavareddyja i drugu godinu zaredom došao do finala ovog turnira. Prošle godine ga je u finalu porazio Brazilac Joao Fonseca, a ove će godine u finalni sraz ući kao izraziti favorit s obzirom na poziciju na ATP ljestvici.
Ključne riječi
tenis Learner Tien

