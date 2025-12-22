Ukrajinci koriste svoje moćne i jeftine 'ubojice' ruskih dronova: Novom taktikom stvaraju kaos

Elitni ukrajinski timovi za lov na dronove opremljeni novim dronovima presretačima poput 'Stinga' i 'Bulleta', pružju Ukrajini jeftino, ali učinkovito oružje za zaštitu gradova i infrastrukture. Ukrajinski presretači dizajnirani su za uništavanje ruskih dronova, poput iranskog modela Shahed, koji su postali brži i lete na većim visinama. "Svaka uništena meta znači da su naši domovi, obitelji i elektrane sigurni", rekao je zapovjednik jedinice poznat kao 'Loi', poštujući ukrajinski vojni protokol anonimnosti. Ovi presretači, koštaju oko 1000 dolara, razvijeni su od prototipa do masovne proizvodnje u samo nekoliko mjeseci tijekom 2025., označavajući novu eru u modernom ratovanju. Ruski noćni napadi na ukrajinske gradove i energetsku infrastrukturu prisilili su Kijev da preispita strategiju obrane. Umjesto oslanjanja na skupe sustave, Ukrajina se okrenula masovnoj proizvodnji jeftinih presretača. Startupovi poput Wild Hornets, koji stoje iza 'Stinga', i General Cherry, koji razvija 'Bullet', pokazali su izuzetnu sposobnost prilagodbe. "Nanosimo ozbiljnu ekonomsku štetu, uništavajući dronove koji koštaju od 10.000 do 300.000 dolara", izjavio je Andrii Lavrenovych iz General Cherry, izvijestio je Independent.

Ovi presretači ubrzavaju prije sudara s neprijateljskim dronovima, a upravljaju ih piloti putem monitora ili naočala za pogled iz prvog lica. "U nekim područjima Rusi su ispred, ali kad mi smislimo novo rješenje, oni trpe posljedice", dodao je Lavrenovych, naglašavajući trku u inovacijama s Rusijom, koja koristi napredne varijante dronova Shahed opremljene ometačima i turbomlaznim motorima. Federico Borsari, obrambeni analitičar iz Centra za analizu europske politike u Washingtonu, ističe da su jeftini presretači postali ključni za moderne sustave protuzračne obrane. "Oni mijenjaju odnos troškova i učinkovitosti", rekao je, dodajući da su presretači vrijedan dodatak europskim arsenalima. Međutim, upozorio je da njihov uspjeh ovisi o sofisticiranim senzorima, brzom zapovijedanju i vještim operaterima.

Ukrajinski presretači privukli su pažnju NATO-a, koji planira izgradnju 'zida dronova', slojevitog sustava protuzračne obrane duž istočnih granica Europe. Ovaj sustav uključivat će detekciju, praćenje i uništavanje dronova, a ukrajinski modeli poput „Stinga“ mogli bi biti ključne komponente. Ukrajinski proizvođači dronova najavili su proširenje koprodukcije s američkim i europskim tvrtkama u 2026. godini, kombinirajući ukrajinske dizajne s zapadnim resursima kako bi povećali proizvodnju i integrirali Ukrajinu u lance opskrbe NATO-a. Lavrenovych predviđa i veću automatizaciju, s autonomnim dronovima opremljenim umjetnom inteligencijom kako bi se smanjila izloženost operatera opasnostima na bojištu.