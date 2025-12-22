Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 70
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
MODERNO RATOVANJE

Ukrajinci koriste svoje moćne i jeftine 'ubojice' ruskih dronova: Novom taktikom stvaraju kaos

Ukrajina
Foto: Reuters/PIXSELL
1/5
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
22.12.2025.
u 11:23

Ruski noćni napadi na ukrajinske gradove i energetsku infrastrukturu prisilili su Kijev da preispita strategiju obrane

Elitni ukrajinski timovi za lov na dronove opremljeni novim dronovima presretačima poput 'Stinga' i 'Bulleta', pružju Ukrajini jeftino, ali učinkovito oružje za zaštitu gradova i infrastrukture. Ukrajinski presretači dizajnirani su za uništavanje ruskih dronova, poput iranskog modela Shahed, koji su postali brži i lete na većim visinama. "Svaka uništena meta znači da su naši domovi, obitelji i elektrane sigurni", rekao je zapovjednik jedinice poznat kao 'Loi', poštujući ukrajinski vojni protokol anonimnosti. Ovi presretači, koštaju  oko 1000 dolara, razvijeni su od prototipa do masovne proizvodnje u samo nekoliko mjeseci tijekom 2025., označavajući novu eru u modernom ratovanju. Ruski noćni napadi na ukrajinske gradove i energetsku infrastrukturu prisilili su Kijev da preispita strategiju obrane. Umjesto oslanjanja na skupe sustave, Ukrajina se okrenula masovnoj proizvodnji jeftinih presretača. Startupovi poput Wild Hornets, koji stoje iza 'Stinga', i General Cherry, koji razvija 'Bullet', pokazali su izuzetnu sposobnost prilagodbe. "Nanosimo ozbiljnu ekonomsku štetu, uništavajući dronove koji koštaju od 10.000 do 300.000 dolara", izjavio je Andrii Lavrenovych iz General Cherry, izvijestio je Independent.

Ovi presretači ubrzavaju prije sudara s neprijateljskim dronovima, a upravljaju ih piloti putem monitora ili naočala za pogled iz prvog lica. "U nekim područjima Rusi su ispred, ali kad mi smislimo novo rješenje, oni trpe posljedice", dodao je Lavrenovych, naglašavajući trku u inovacijama s Rusijom, koja koristi napredne varijante dronova Shahed opremljene ometačima i turbomlaznim motorima. Federico Borsari, obrambeni analitičar iz Centra za analizu europske politike u Washingtonu, ističe da su jeftini presretači postali ključni za moderne sustave protuzračne obrane. "Oni mijenjaju odnos troškova i učinkovitosti", rekao je, dodajući da su presretači vrijedan dodatak europskim arsenalima. Međutim, upozorio je da njihov uspjeh ovisi o sofisticiranim senzorima, brzom zapovijedanju i vještim operaterima.

Ukrajinski presretači privukli su pažnju NATO-a, koji planira izgradnju 'zida dronova', slojevitog sustava protuzračne obrane duž istočnih granica Europe. Ovaj sustav uključivat će detekciju, praćenje i uništavanje dronova, a ukrajinski modeli poput „Stinga“ mogli bi biti ključne komponente. Ukrajinski proizvođači dronova najavili su proširenje koprodukcije s američkim i europskim tvrtkama u 2026. godini, kombinirajući ukrajinske dizajne s zapadnim resursima kako bi povećali proizvodnju i integrirali Ukrajinu u lance opskrbe NATO-a. Lavrenovych predviđa i veću automatizaciju, s autonomnim dronovima opremljenim umjetnom inteligencijom kako bi se smanjila izloženost operatera opasnostima na bojištu. 

U jedan ujutro objavljeno je oštro upozorenje iz Kremlja
Ključne riječi
Ukrajina rat u Ukrajini dronovi

Komentara 4

Pogledaj Sve
Avatar Donbass Babushka
Donbass Babushka
11:41 22.12.2025.

Britanski Indenpendent! Odavno se nisu oglasili

NI
nikola13782
11:43 22.12.2025.

Slava Ukraini....do pobjede nad smrdljivim okupatorom🇺🇦

Avatar Igre_gladi
Igre_gladi
11:39 22.12.2025.

Koliko puta sam već pročitao sličan članak, ali svaki put je nakon toga palo neko ukrajinsko uporište... pardon, svaki put nakon toga su se Ukrajinci povukli na povoljnije položaje. Naravno, pri tome zadajući Rusima nenadoknadive gubitke.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!