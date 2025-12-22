Naši Portali
POTPUNA DOMINACIJA

Izašla ljestvica koja dokazuje kolika je Hrvatska velesila: Vatrenima će zavidjeti cijeli Balkan

Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
22.12.2025.
u 13:37

Od ostalih hrvatskih suparnika iz skupine L na SP-u u SAD-u, Meksiku i Kanadi, Panama je ostala na 32. mjestu, dok je Gana na 72. mjestu. Sljedeća ljestvica bit će objavljena 19. siječnja iduće godine

Hrvatska nogometna reprezentacija je na najnovijoj Fifinoj ljestvici koja je objavljena u ponedjeljak na 10. mjestu dok je na prvoj poziciji i dalje Španjolska. Druga je Argentina, treća je Francuska, a na četvrtom mjestu je Engleska, suparnik Hrvatske u skupini L na Svjetskom prvenstvu koje se u lipnju i srpnju podržava u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

Nakon zadnje ljestvice objavljene 19. studenog odigrane su svega 42 međunarodne utakmice tako da je na cijeloj ljestvici zabilježeno malo promjena, Tako je redoslijed prvih deset reprezentacija ostao nepromijenjen u odnosu na prošlo izdanje objavljeno u studenom. Brazil je ostao na petom mjestu, Portugal na šestom, Nizozemska na sedmom, Belgija na osmom i Njemačka na devetom.

Od ostalih hrvatskih suparnika iz skupine L na SP-u u SAD-u, Meksiku i Kanadi, Panama je ostala na 32. mjestu, dok je Gana na 72. mjestu. Sljedeća ljestvica bit će objavljena 19. siječnja iduće godine. Susjedne zemlje poput Srbije, Bosne i Hercegovine, Slovenije i drugih, ostali su daleko iza Dalićevih izabranika.

Fifina ljestvica, 22. prosinca:

1. Španjolska  1877.18        
2. Argentina 1873.33        
3. Francuska 1870        
4. Engleska 1834.12        
5. Brazil  1760.46        
6. Portugal 1760.38        
7. Nizozemska 1756.27        
8. Belgija 1730.71        
9. Njemačka 1724.15        
10. HRVATSKA  1716.88    

Ključne riječi
Srbija nogomet Hrvatska hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni

