Izašla ljestvica koja dokazuje kolika je Hrvatska velesila: Vatrenima će zavidjeti cijeli Balkan

Hrvatska nogometna reprezentacija je na najnovijoj Fifinoj ljestvici koja je objavljena u ponedjeljak na 10. mjestu dok je na prvoj poziciji i dalje Španjolska. Druga je Argentina, treća je Francuska, a na četvrtom mjestu je Engleska, suparnik Hrvatske u skupini L na Svjetskom prvenstvu koje se u lipnju i srpnju podržava u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

Nakon zadnje ljestvice objavljene 19. studenog odigrane su svega 42 međunarodne utakmice tako da je na cijeloj ljestvici zabilježeno malo promjena, Tako je redoslijed prvih deset reprezentacija ostao nepromijenjen u odnosu na prošlo izdanje objavljeno u studenom. Brazil je ostao na petom mjestu, Portugal na šestom, Nizozemska na sedmom, Belgija na osmom i Njemačka na devetom.

Od ostalih hrvatskih suparnika iz skupine L na SP-u u SAD-u, Meksiku i Kanadi, Panama je ostala na 32. mjestu, dok je Gana na 72. mjestu. Sljedeća ljestvica bit će objavljena 19. siječnja iduće godine. Susjedne zemlje poput Srbije, Bosne i Hercegovine, Slovenije i drugih, ostali su daleko iza Dalićevih izabranika.

Fifina ljestvica, 22. prosinca:

1. Španjolska 1877.18

2. Argentina 1873.33

3. Francuska 1870

4. Engleska 1834.12

5. Brazil 1760.46

6. Portugal 1760.38

7. Nizozemska 1756.27

8. Belgija 1730.71

9. Njemačka 1724.15

10. HRVATSKA 1716.88