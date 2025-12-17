Naši Portali
Povijesno suparništvo

Novaku Đokoviću ovo nitko nije napravio od Federera. Pamti li to i danas?

Hommage à Rafael Nadal lors des internationaux de France de tennis à Roland Garros
Dante Badano/PsnewZ/Bestimage/BE
Autor
Željko Janković
17.12.2025.
u 20:08

Roger Federer i Novak Đoković zasigurno su tijekom karijera ispisali stranice jednog od najvećih sportskih rivalstava u povijesti. Vječite su polemike o tome tko je najbolji tenisač svijeta...

Roger Federer i Novak Đoković zasigurno su tijekom karijera ispisali stranice jednog od najvećih sportskih rivalstava u povijesti. Vječite su polemike o tome tko je najbolji tenisač svijeta, a ako mjerimo po broju osvojenih Grand Slam turnira, Đoković zauzima prvo mjesto na ljestvici s 24 trijumfa, a slijede ga Rafael Nadal s 22, a Federer s 20. Štoviše, Srbin je bio bolji u međusobnim susretima sa švicarskom ikonom, pobijedivši u 27 od njihovih 50 mečeva.

Federer se, međutim, može pohvaliti fantastičnim rezultatom protiv svog starog suparnika, jedinstvenim samo za njega. Na iznimno impresivan način pobijedio je u svoja prva tri susreta u karijeri protiv Đokovića i ostaje jedini igrač koji je postigao taj podvig. U Ateni ranije ove sezone, čileanski as Alejandro Tabilo imao je priliku pridružiti se Federeru u tom dosegu. Tabilo je pobijedio u svoja prva dva meča protiv srpske legende, ali je izgubio njihov susret na tvrdoj podlozi u dvorani ATP 250 turnira 7-6(3), 6-1.

Federer je započeo svoj sjajan niz pobjedom nad Đokovićem na ATP Mastersu 1000 Monte-Carlo 2006. godine. Nakon poraza, Srbinu je postavljeno pitanje bi li ipak trebao biti zadovoljan svojom igrom, na što je odgovorio: 

- Da, da. Mislim, jako sam zadovoljan svojom igrom. Ali s druge strane, razočaran sam ne zbog svoje igre, već zato što znam da sam imao priliku pobijediti. Kao što sam rekao, nekoliko poena je odlučujuće, a moja je šansa bila pobijediti Rogera jer mu je to prvi meč vani na zemljanoj podlozi, a igrao sam dva kvalifikacijska meča. Dakle, da, ovo je bila moja šansa. Ali, u svakom slučaju, ovo će biti veliko iskustvo za mene i moje samopouzdanje će sigurno porasti nakon ovog meča jer znam da sam dobro igrao. Još sam mlad, pa mi treba sve više i više ovakvih mečeva kako bih naučio igrati protiv ovakvih igrača... - kazao je Novak Đoković.

Naravno, Đoković je s Federerom kasnije ispisao tenisku povijest, a još uvijek ima priliku i produžiti svoj Grand Slam rekord 2026. godine.
Ključne riječi
pobjede suparništvo Roger Federer Novak Đoković

