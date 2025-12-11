Ljudi su bijesni, ali znalo se što će se dogoditi. Tko je kriv? Mlađa populacija, evo i zašto

Kada je Fifa dodijelila Svjetsko prvenstvo 2026. Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, nije odabrala samo domaćina, nego je naznačila novi smjer. Proširen format, dosad neviđeni logistički razmjeri i turnir razvučen preko cijelog kontinenta već su nagovijestili da će ovo biti svjetsko prvenstvo drukčije od svih prethodnih. Posljednjih se mjeseci, međutim, rasprava sve manje vodi o geografiji i infrastrukturi, a sve više o nizu predloženih i testiranih promjena u prezentaciji, medijskoj eksponiranosti i komercijalnoj integraciji, promjena koje se često, ponekad pojednostavljeno, objedine pod pojmom “amerikanizacija”.