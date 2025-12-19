Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 219
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
40-GODIŠNJI ŠVICARAC

Wawrinka objavio odlazak u mirovinu na kraju 2026.

Stan Wawrinka
Foto: Reuters/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Hina
19.12.2025.
u 21:11

„Svaka knjiga ima kraj, a moje je da iduće godine ispišem svoje posljednje poglavlje“, poručio je Wawrinka te dodao da i iduće sezone želi testirati granice do kojih može ići u ovim godinama, ali i na pozitivan način okončati veliku karijeru.

Stan Wawrinka, sjajni 40-godišnji švicarski tenisač, objavio je da će iduća godina biti njegova posljednja u velikoj karijeri.

„Svaka knjiga ima kraj, a moje je da iduće godine ispišem svoje posljednje poglavlje“, poručio je Wawrinka te dodao da i iduće sezone želi testirati granice do kojih može ići u ovim godinama, ali i na pozitivan način okončati veliku karijeru.

„Uvijek sam uživao u tenisu, a uživam i dalje. Imam još određenih snova koji su vezani za tenis“, izjavio je Wawrinka.

Tijekom karijere Wawrinka je osvojio 16 ATP turnira, a od toga je tri puta bio najbolji na Grand Slam turnirima. Slavio je na Australian Openu 2014. godine, potom je godinu dana kasnije trijumfirao u Roland Garrosu nakon briljantne finalne predstave u kojoj je, u četiri seta, pobijedio Novaka Đokovića, dok je na US Openu najbolji bio 2016. godine. U Melbourneu je u finalu bio bolji od Nadala, a u New Yorku također od Đokovića.

Premda je cijelu svoju karijeru proveo u sjeni trojice najboljih tenisača svih vremena, Rafaela Nadala, Novaka Đokovića i Rogera Federera, ugrabio je svoj dio slave te je bio i treći tenisač na ATP ljestvici. Trenutačno je 157. na svijetu.

S Federerom je osvojio zlatnu medalju u parovima na OIimpijskim igrama u Pekingu 2008. godine, a šest godina poslije je bio i osvajač Davis kupa. Ostat će upamćen i kao vjerojatno tenisač s najboljim i najljepšim bekend udarcem u povijesti „bijelog sporta“.
Ključne riječi
tenis Stan Wawrinka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!