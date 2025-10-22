Veliko priznanje: Dinamo ima sedmu najbolju nogometnu akademiju na svijetu!

Ugledni Međunarodni centar za sportske studije (CIES Football Observatory) objavio je u listopadu 2025. godine svoju najnoviju ljestvicu najboljih nogometnih akademija, a Dinamo ponovno se našao u samom svjetskom vrhu. Zagrebački plavi zauzeli su izvanredno sedmo mjesto, a ispred njih su se našli samo velikani poput Benfice, Barcelone, River Platea, Ajaxa, Sporting CP-a i Real Madrida. Ova prestižna rang-lista temelji se na sveobuhvatnom indeksu koji vrednuje broj stvorenih igrača, sportsku razinu klubova za koje trenutno nastupaju te njihovu minutažu u čak 49 profesionalnih liga diljem svijeta, što ovom priznanju daje dodatnu težinu.

Visoki plasman na jesenskoj ljestvici samo je nastavak niza priznanja koja je Dinamova akademija primila tijekom 2025. godine. Već u veljači, CIES je zagrebački klub svrstao na fantastično šesto mjesto u svijetu po broju igrača koji su prešli u pet najjačih europskih liga. Tada je zabilježeno kako je čak 35 igrača poniklih u Dinamu zaigralo u najvišim rangovima Španjolske, Engleske, Njemačke, Italije i Francuske. U lipnju je Dinamo zauzeo osmo mjesto na ljestvici takozvanih "klubova za trening", s čak 81 igračem koji je iz maksimirske škole stigao do profesionalnog angažmana u jednoj od 55 najjačih svjetskih liga.

Kontinuitet vrhunskih rezultata potvrđuju i ranija istraživanja, što dokazuje da uspjeh nije slučajan. Primjerice, u listopadu 2022. godine CIES je Dinamovu akademiju rangirao kao četvrtu najbolju u čitavoj Europi, tada na temelju broja igrača aktivnih u 31 najjačoj europskoj ligi. Prema CIES-ovoj strogoj definiciji, klubom u kojem je igrač ponikao smatra se onaj u kojem je proveo najmanje tri godine između 15. i 21. rođendana. Upravo ta metodologija dodatno naglašava važnost dugoročnog i sustavnog rada s mladim talentima, što je desetljećima zaštitni znak kluba iz Maksimira.

Ovakvo priznanje nije samo stvar prestiža, već i potvrda ispravnosti klupske filozofije koja se temelji na razvoju vlastitih igrača. U svijetu nogometa kojim dominiraju klubovi s golemim budžetima, Dinamov uspjeh pokazuje da se stručnost, vizija i predan rad s mladima i dalje mogu mjeriti s najvećima. Za hrvatski nogomet u cjelini, ovo je dokaz nepresušnog bazena talenata i kvalitete stručnog kadra, čime se Hrvatska, unatoč svojoj veličini, pozicionira kao prava nogometna velesila.