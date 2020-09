Komentari teniskih legendi: Đoković ovu mrlju neće moći izbrisati

Najbolji tenisač svijeta Srbin Novak Đoković, koji je diskvalificiran s US Opena jer je u susretu 4. kola protiv Španjolca Pabla Carrena nenamjerno lopticom napucao linijsku sutkinju, putem društvenih se mreža ispričao kako sutkinji tako i organizatorima.

"Čitava ova situacija ostavila je u meni osjećaj tuge i praznine... Hvala Bogu da se ona osjeća dobro. Izuzetno mi je žao što sam joj prouzročio toliki stres. Tako nenamjerno. Tako pogrešno. Što se diskvalifikacije tiče, moram poraditi na tome da moje razočaranje pretvorim u lekciju za svoj rast kako igrački tako i ljudski. Ispričavam se organizatorima turnira kao i svima koji su povezani s mojim ponašanjem", objavio je Đoković putem Instagrama.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Đokovićev suparnik Pablo Carreno smtra kako je do incidenta došlo slučajno.

"Mislim kako je to bilo nenamjerno. Ja sam mu oduzeo servis i on je napucao lopticu. To je bila nesreća. Naravno da se takve stvari ne smiju raditi, ali mislim kako Novak nikada, ali nikada ne bi želio pogoditi linijskog suca. Žao mi je jer ovo nije način na koji sam želio ući u četvrtfinale", kazao je Carreno.

Glavni sudac turnira Soeren Friemel izjavio je kako nije imao izbora nego diskvalificirati Đokovića.

"S obzirom na činjenicu da je loptica udarena bijesno i neoprezno i pogodila sutkinju izravno u grlo nije bilo druge opcije nego diskvalificirati ga. Postoje dva faktora, jedan je akcija, a drugi rezultat. I iako je akcija bila nenamjerna, rezultat je bio esencijalan za donošenje odluke jer je sutkinja nedvojbeno bila ozlijeđena. Izbaciti igrača s Grand Slam turnira je vrlo važna i teška odluka, bez obzira o kome se radi, ali ipak je najvažnije donijeti pravu odluku", rekao je Friemel kojemu je ovo prva odluka o diskvalifikaciji igrača u karijeri.

I bivši igrači i igračice slažu se kako je Đoković morao biti diskvalificiran.

"Nevjerojatno je što se dogodilo na terenu. Novak Đoković je kažnjen jer je nenamjerno, ali glupo pogodio linijsku sutkinju. Suci nisu imali izbora nega ga diskvalificirati", objavila je 18-erostruka Grand Slam pobjednica Martina Navratilova.

"Nadam se da je sutkinja dobro. Pravilo je pravilo. Radi se o nesretnoj situaciji za sve uključene, ali na kraju je donesena ispravna odluka", javila se Billie Jean King, po kojoj je nazvan teniski centar u kojemu se igra US Open.

"Nije dopušteno učiniti ono što je Novak učinio, ali to je maksimalna doza nesreće koja vam se može dogoditi na teniskom igrlištu. Trebao je samo predati lopticu skupljaču, ali on ju je udario mnogo jače no što je namjeravao. Bio je to znak frustracije, no nema veze, ono što je napravio nije dopušteno", smatra sedmerostruki Grand Slam pobjednik Mats Wilander.

Zanimljiva su mišljenja bivšeg "lošeg dečka" svjetskog tenisa, legendarnog Amerikanca Johna McEnroea, ali i aktualnog "lošeg dečka" Australca Nicka Kyrgiosa.

"Mislim da ga je svladao pritisak, jer dosta se toga događalo izvan terena i mslim da je to imalo utjecaja na njegovo ponašanje. Htio Novak to ili ne, on će do kraja karijere sada biti označen kao negativac. Ovo je mrlja koju neće moći izbrisati, ali ako prihvati svoju novu ulogu mogao bi se oporaviti. Isprike preko društvenih mreža za mene nemaju smisla", izjavio je McEnroe.

"Što bi se dogodilo da sam ja napravio nešto slično. Na koliko godina bih bio suspendiran? Pet? Deset? Dvadeset?", napisao je Kyrgios putem Twittera.