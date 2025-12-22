Naši Portali
SERGEJ JAKIROVIĆ

Bivši trener je silno razočaran Dinamom: Tvrdi da su prekršili dogovor i dali prazna obećanja

Dinamo i Hajduk sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a
Luka Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
22.12.2025.
u 13:25

- Stvari su takve da se u klubu očito ne vjeruje dovoljno ili uopće ne računa na njega, te da se mora naći nekakvo rješenje. Iz kluba su dolazile povratne informacije o tome kako ga cijene, kako će minute i dočekati, ali to su ostala prazna obećanja

Sergej Jakirović sjajno gura na klupi engleskog drugoligaša Hull Citya, a sada se osvrnuo na događanja u Dinamu u kojem je dobio otkaz nakon teškog poraza od Bayerna 9:2 u Ligi prvaka. 

- Pratim Dinamo, naravno, to je za mene bila i ostala jedna posebna emocija. Gledajte, nijedna revolucija nije laka, niti bilo kakav rastanak, govorio sam već o tome i ne bih se pretjerano ponavljao. Rezultat je i dalje tu, stabilan. Prvi su u prvenstvu, što je najvažnije. Živi su i u Europi, imaju na zimu utakmicu sa FCSB, gdje su realno favoriti i gdje bi trebali uzeti sva tri boda i napraviti taj veliki korak prema naprijed - rekao je Jakirović za portal Germanijak.

- Nisam dosad istupao oko Leona, ali pitali ste me i reći ću što mislim. Prije svega, kao roditelji smo ga odgajali da bude pošten, radan i odgovoran mladić. Koliko znam, svlačionica ga sjajno prihvaća i on slijedi trenera i sve upute koje su mu dane u trenažnom procesu. Leon kao i svaki drugi igrač želi igrati i naravno da nije zadovoljan što nije dobio niti jednu minutu. Ponavljam, odgojen je da radi i trenira maksimalno i da koristi svoju priliku, kad je dobije - osvrnuo se na karijeru svog sina Leona. 

- Dosad se, kažem, nisam htio izlagati nikakvim situacijama jer je tema osjetljiva, pogotovo jer Leon ima sjajnog menadžera koji brine o svemu. Stvari su takve da se u klubu očito ne vjeruje dovoljno ili uopće ne računa na njega, te da se mora naći nekakvo rješenje. Iz kluba su dolazile povratne informacije o tome kako ga cijene, kako će minute i dočekati, ali to su ostala prazna obećanja. Ne možemo dopustiti da igrač s 18 godina grije klupu ili se uopće ne skida, ako je već važan projekt kluba, tako da ćemo, ponavljam, tražiti druga, optimalna rješenja na zimu - zaključio je. 

Evo kada se Livaković konačno vraća u Dinamo! Fantastične vijesti stigle su za klub iz Maksimira
