Pogledajte što je sutkinja koju je Đoković pogodio pisala o Hrvatskoj

Najbolji tenisač svijeta Srbin Novak Đoković diskvalificiran je u 4. kolu US Opena jer je nakon završetka gema lopticom pogodio linijsku sutkinju.

"Čitava ova situacija me čini zaista tužnim i praznim. Provjerio sam kako se osjeća linijska sutkinja i, prema informacijama koje sam dobio, osjeća se dobro, hvala Bogu. Njeno ime ne mogu otkriti zbog očuvanja njene privatnosti. Jako mi je žao što sam joj nanio takav stres. Nije bilo namjerno. Bilo je pogrešno", poručio je Đoković.

No, identitet sutkinje ipak se zna. Gospođa se zove Laura Clark i živi u gradu Owensboro u SAD-u. A zanimljivo da Clark voli putovati, da je bila u Lijepoj Našoj i ostala oduševljena.

"Hrvatska je bomba", napisala je Clark kada je posjetila Dubrovnik 2017. godine.

@zacbrownband @TBirdZBB for you Game of Thrones fans, Dubrovnik, Croatia is the bomb! Holy Moly Holy Shit Holy Cow!!! pic.twitter.com/Zp7I9WpZdw