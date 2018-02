Vlado Zec: Livaković, Sapunar i Mikulić vodili su HAC kao da je to njihova privatna firma

Vlado Zec, bivši vlasnik Kamen Ingrada, svjedočio je na zagrebačkom Županijskom sudu u nastavku suđenja Božidaru Kalmeti i ostalima optuženima u aferi HAC-Remorker. USKOK Kalmetu i ostale tereti da su iz HAC-a i s njim povezanim tvrtkama izvukli oko 15 milijuna kuna i 850.000 eura, te da su taj novac podijelili među sobom.

- U HAC-u su 2004. bili ljudi s kojima nismo našli zajednički jezik zbog čega smo bili brisani s liste izvođača radova u HAC-u. U to vrijeme glavnu riječ u HAC-u je vodio trolist Livaković, Sapunar i Mikulić, a oni su HAC vodili kao da je to njihova privatna firma. Osnovni je princip bio dogovorna, a ne tržišna ekonomija - kazao je Zec.

Dodao je kako smatra da je Kalmeta mogao nešto sam površinski znati te kako je Kalmeta, prema svjedokovom mišljenju, spomenutom trojcu bio samo paravan te da su oni stvarali sliku kako je sve u redu.

- Radovi su se obavljali po većim cijenama od tržišnih, a postojala je A i B grupa izvođača koji su se međusobno dogovarali koliko će tko ponuditi što je u konačnici rezultiralo da je cijena kilometra autoceste bila znatno uvećana. Našao sam se sa Sapunarom izvan zgrade HAC-a, a on mi je pojasnio da bi moja tvrtka trebala ući u sustav firmi A ili B kako bi se završila autocesta do Dugopolja. Nije mi izravno rekao, no po njegovom ponašanju sam zaključio da bi moja tvrtka trebala raditi po većim cijenama, a pojašnjavao

mi je da bi se ja u dogovoru s građevinskim firmama trebao pojaviti na natječaju s cijenama koje su unutar tih firmi. Iz toga je proizlazilo da bi moja tvrtka trebala prihvatiti cijene koje oni dogovore, na što nisam pristao - kazao je Zec.

Pojasnio je i da je na natječajima jedna grupa ponuđivača uvijek bila skuplja, a druga jeftinija te da bi ona grupa koja je dobila posao podijelila taj posao s onom čija ponuda nije prošla. Zec je u svom iskazu naveo i da je se našao s Mikulićem zbog problema s naplatom.

- On i Sapunar su bili nerazdvojni, a od mene su tražili da potpišem cesije za neke svoje dobavljače koji su bili njihovi prijatelji, a u vrijeme cesije nisu bili u valuti. Tako jedio novaca koji je trebao ići Kamen Ingradu uvijek plaćan preko cesije prije drugima nego Kamen Ingradu. Shvatio sam da bih mogao imati problema ako pristanem na njihov prijedlog suradnje s HAC-om. Do tada je HAC u našim mjesečnim prohodima sudjelovao s 35 posto - pojašnjavao je Zec kako je sve funkcioniralo.

Kazao je i da su u to vrijeme građevinari imali posla preko glave te da su se dogovarali kako tržišno nastupati, u čemu je sudjelovala i Uprava HAC-a.

- Meni je to bilo neprihvatljivo. Po mojoj procijeni dinamika izgradnje nije bila realna jer sam smatrao da nije realno da preko noći puno zaradimo, a nakon toga nemamo ni za kruh, što se u konačnici i dogodilo. Smatrao sam da natječaji trebaju biti realni, da se na njih treba javljati više subjekata i da trebamo raditi po tržišnim cijenama, no to je bilo protivno interesima Uprave HAC-a - kazao je Zec. Iskazao je i da su stranim građevinskim tvrtkama plaćane provizije da se ne javljaju na natječaj, a te je provizije, kazao je Zec, plaćao Vijadukt ili Strabag.

- Dakle u konačnici je tu proviziju platio investitor, odnosno HAC - pojasnio je Zec.

Branitelje optuženika zanimalo je među ostalim i je li Zec bio u zatvoru, na što je odgovorio potvrdno, no nije htio reći zbog čega, nakon što je upozoren da ne mora iskazati ništa što bi ga izvrglo sramoti. On je inače osuđivan zbog gospodarskog kriminala, a po zatvorima je ukupno proveo četiri godine i sedam mjeseci. Obrane Zdravka Livakovića, Milivoja Mikulića i Damira Kezelea prigovorile su istinitosti iskaza Vlade Zeca, smatrajući ga neobjektivnim i nevjerodostojnima. U prigovoru su naveli i da je u svojim odgovorima izbjegavao sve što je išlo u prilog obrani. U jednom trenutku je Zec kazao da je mogao reći i više no da ga nitko nije pitao, a dok je sutkinja to diktirala u zapisnik, prekinuo ju je odvjetnik Mirko Batarelo koji brani Kezelea, riječima:

- Nama je žao što je tako vrstan stručnjak propao... Batarelo je zbog te upadice upozoren da se drži reda u sudnici, a sutkinja Gordana Mihela Grahovac navela je da ako odvjetnik nastavi s takvim ponašanjem može biti i novčano kažnjen kaznom i do 50.000 kuna. Nakon toga Zec je imao potrebu još nešto reći.

- Gospodin me je izbacio iz takta. Slabih sam živaca, a ja sam danas iskreno i istinito iskazivao. Spreman sam, ako će biti potrebe, dati i iskaz u svrhu nadopune kaznenog postupka.