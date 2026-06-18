To što se piše o Modriću potpuno je deplasirano, čak i sramotno! Jer neke stvari su sasvim logične

Hrvatska nogometna reprezentacija jučer je na startu Svjetskog prvenstva poražena od Engleske (2:4). I koliko god nama to iz subjektivnih razloga bilo teško prihvatiti, taj poraz je, ako ćemo biti realni, očekivan.
Engleska liga vjerojatno je najjača na svijetu, bazen igrača im je golem i po svim parametrima oni su protiv nas bili favoriti. Pa uzmimo za primjer samo činjenicu da im Palmer i Foden nisu ni pozvani, a kod većine drugih reprezentacija, kao i kod nas, oni bi bili prvotimci.
Dalić i njegovi nogometaši navikli su nas na velike stvari, podigli nam kriterije i zato mi vjerujemo da možemo dobiti svakoga. I ta teza i dalje stoji, čak i nakon ovog poraza, mi se možemo nositi sa svima, ali isto tako ne smijemo padati u depresiju ako se ponekad dogodi da podbacimo. Objektivno gledano, Hrvatska je predodređena za drugo mjesto u skupini, što je još uvijek dohvatljivo, a sve više od toga bio bi bonus.
I jučerašnja utakmica daje nam neke pozitivne pokazatelje jer bilo je trenutaka u kojima smo dobro izgledali, dali smo dva prekrasna pogotka, sudjelovali u utakmici koju su brojni svjetski stručnjaci, mediji i navijači proglasili ljepoticom dosadašnjeg dijela prvenstva.
Bilo je, naravno, i loših stvari, svjestan je toga i izbornik koji nije djelovao zadovoljno, ali imamo vremena to popraviti. Susreti s Panamom i Ganom naša su šansa za dohvatiti drugi krug i vjerujemo da ćemo tu pokazati da smo i dalje dobri.Pročitajte što regionalni mediji pišu o porazu Hrvatske na SP-u, svi spominju dvije iste stvari
Posebna priča je Luka Modrić, najbolji hrvatski nogometaš svih vremena. Protiv Engleske je odigrao jednu od svojih najgorih utakmica u dresu vatrenih, ali ako netko ima pravo na to, onda je to on. Lako je biti general poslije bitke i pisati da ga je Dalić trebao ostaviti na klupi, da je star i da ne može više, kao što to sada mnogi pišu po društvenim mrežama. A isti ti prije utakmice su pisali da je Luka i dalje najbolji, da će sam srušiti Engleze. I da je uoči susreta postavljena anketa, 95 posto bi glasalo da mora igrati.
Da, Luka više nije na razini na koju nas je naviknuo, ali to je i logično jer uskoro će zakoračiti u peto desetljeće. Ali taj isti Luka iza sebe ima odličnu sezonu u jednoj od najjačih liga svijeta. Štoviše, prema statističkim pokazateljima Sofascorea, naš kapetan drugi je najbolji igrač Serie A. To što je imao loš dan u prvoj utakmici na SP-u nikako ne bi smjelo utjecati na njegov status. Sva pisanja da je prestar, da ne valja i da je vrijeme da ga se stavi sa strane deplasirana su i promašena, a ako se u obzir uzme sve što nam je on dao, čak i sramotna. Srećom, poznavajući njegov karakter, on će sada još jače zagristi i po milijunti puta dokazati tko je i što je. A onda će ga opet svi slaviti.
Neznam i ne čitam strane medije a pogotovo iz regiona sve ovo što vi pišete tosu vaša mišljenja dobra i loša ali za Luku umjesto dase poklonite i kažete hvala Luka sad bi ga okrivili za poraz pa toje bezobrazluk