To što se piše o Modriću potpuno je deplasirano, čak i sramotno! Jer neke stvari su sasvim logične

Hrvatska nogometna reprezentacija jučer je na startu Svjetskog prvenstva poražena od Engleske (2:4). I koliko god nama to iz subjektivnih razloga bilo teško prihvatiti, taj poraz je, ako ćemo biti realni, očekivan.

Engleska liga vjerojatno je najjača na svijetu, bazen igrača im je golem i po svim parametrima oni su protiv nas bili favoriti. Pa uzmimo za primjer samo činjenicu da im Palmer i Foden nisu ni pozvani, a kod većine drugih reprezentacija, kao i kod nas, oni bi bili prvotimci.

Dalić i njegovi nogometaši navikli su nas na velike stvari, podigli nam kriterije i zato mi vjerujemo da možemo dobiti svakoga. I ta teza i dalje stoji, čak i nakon ovog poraza, mi se možemo nositi sa svima, ali isto tako ne smijemo padati u depresiju ako se ponekad dogodi da podbacimo. Objektivno gledano, Hrvatska je predodređena za drugo mjesto u skupini, što je još uvijek dohvatljivo, a sve više od toga bio bi bonus.

I jučerašnja utakmica daje nam neke pozitivne pokazatelje jer bilo je trenutaka u kojima smo dobro izgledali, dali smo dva prekrasna pogotka, sudjelovali u utakmici koju su brojni svjetski stručnjaci, mediji i navijači proglasili ljepoticom dosadašnjeg dijela prvenstva.

Bilo je, naravno, i loših stvari, svjestan je toga i izbornik koji nije djelovao zadovoljno, ali imamo vremena to popraviti. Susreti s Panamom i Ganom naša su šansa za dohvatiti drugi krug i vjerujemo da ćemo tu pokazati da smo i dalje dobri.

Pročitajte što regionalni mediji pišu o porazu Hrvatske na SP-u, svi spominju dvije iste stvari Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Posebna priča je Luka Modrić, najbolji hrvatski nogometaš svih vremena. Protiv Engleske je odigrao jednu od svojih najgorih utakmica u dresu vatrenih, ali ako netko ima pravo na to, onda je to on. Lako je biti general poslije bitke i pisati da ga je Dalić trebao ostaviti na klupi, da je star i da ne može više, kao što to sada mnogi pišu po društvenim mrežama. A isti ti prije utakmice su pisali da je Luka i dalje najbolji, da će sam srušiti Engleze. I da je uoči susreta postavljena anketa, 95 posto bi glasalo da mora igrati.

17.06.2026., Dallas stadion, Dallas, Teksas, SAD - FIFA Svjetsko prvenstvo 2026., skupina L, 1. kolo, Engleska - Hrvatska. Luka Modric i Harry Kane Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026. Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Da, Luka više nije na razini na koju nas je naviknuo, ali to je i logično jer uskoro će zakoračiti u peto desetljeće. Ali taj isti Luka iza sebe ima odličnu sezonu u jednoj od najjačih liga svijeta. Štoviše, prema statističkim pokazateljima Sofascorea, naš kapetan drugi je najbolji igrač Serie A. To što je imao loš dan u prvoj utakmici na SP-u nikako ne bi smjelo utjecati na njegov status. Sva pisanja da je prestar, da ne valja i da je vrijeme da ga se stavi sa strane deplasirana su i promašena, a ako se u obzir uzme sve što nam je on dao, čak i sramotna. Srećom, poznavajući njegov karakter, on će sada još jače zagristi i po milijunti puta dokazati tko je i što je. A onda će ga opet svi slaviti.