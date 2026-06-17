Institucije EU se ne bi trebale pozivati na imunitet kako bi se zaštitile od istraga EPPO-a

Kada je osnovan, Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) bio je "čedo" Europske unije, čiji je zadatak bio da brine o financijskim interesima Unije. I progoni one koji se bave raznim malverzacijama. Političari su se doslovno utrkivali kako bi ponosno izjavili da je i njihova zemlja odlučila imati ured europskih istražitelja. No ono na što očito nisu računali je da je EPPO uistinu neovisna tužiteljska organizacija, koju ne zanima kako se tko zove, već šteta za koju se sumnjiči. Pa je sa svih strana počela politička opstrukcija rada njegovih istražitelja, pogotovo kada bi im se na tapeti našli političari. No sada bi se ta priča mogla promijeniti jer je Opći sud Europske unije donio odluku koja će jako odjeknuti. A ta odluka glasi da se institucije EU ne bi trebale pozivati na imunitet, koji njima i njihovim zaposlenicima jamče akti Unije, kako bi se zaštitile od istrage koju provodi EPPO.

Riječ je o presudi koju je Opći sud EU donio u sporu koji više od godinu dana traje između EPPO-a i Europskog revizorskog suda (ECA). Naime, ECA je svojim zaposlenicima zabranio da svjedoče u istrazi koju je pokrenuo EPPO, no Opći sud EU je nedavno poništio tu odluku. Podsjetili su na temeljna načela iskrene suradnje i institucionalne ravnoteže, koja zahtijevaju od svake institucije EU-a da djeluje strogo u granicama ovlasti koje su joj dodijeljene Ugovorima te je poništio odluku ECA-e koji je ranije odbio zahtjev EPPO-a da odobri svojim zaposlenicima otkrivanje informacija do kojih su došli obavljanjem svojih dužnosti.

- Ova presuda je prekretnica čije će posljedice, nadam se, biti u potpunosti shvaćene u svim institucijama, tijelima, uredima i agencijama EU-a. Sud EU-a jasno je dao do znanja: istrage EPPO-a su u interesu EU-a, a institucije koje primaju zahtjeve za ukidanje imuniteta ne mogu određivati ​​uvjete pod kojima je EPPO ovlašten provoditi te istrage. Pravila o povjerljivosti i imunitet postoje kako bi se zaštitilo pravilno funkcioniranje institucija, a ne kako bi se spriječilo utvrđivanje istine - kazala je Laura Kövesi, glavna europska tužiteljica.

U svojoj presudi Opći sud je naveo i da "interesi Unije koji mogu opravdati odbijanje dopuštenja za otkrivanje informacija vezanih uz posao u sudskim postupcima nužno moraju biti interesi od znatne važnosti koji su vitalni za Europsku uniju, što nije bilo vidljivo iz osporene odluke". Pojasnili su i da je stav Europskog suda - koji je povezao saslušanje svjedoka s pitanjem imuniteta osoba pod istragom - utemeljen na pogrešnom tumačenju prava EU. U obrazloženju odluke jasno je naglašeno i da ovlast procjene treba li se ukinuti imunitet ne može dati dotičnoj instituciji ovlast da preispituje procjenu EPPO-a o činjenicama koje su temelj istrage ili načinu na koji se istraga provodi.