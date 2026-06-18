Pročitajte što regionalni mediji pišu o porazu Hrvatske na SP-u, svi spominju dvije iste stvari

Hrvatska nogometna reprezentacija u utakmici 1. kola skupine L na Svjetskom nogometnom prvenstvu je u Dallasu pred 70389 gledatelja izgubila od Engleske sa 2-4 (2-2).

Englesku je u vodstvo doveo Harry Kane u 12. minuti iz kaznenog udarca, izjednačio je Martin Baturina u 36. minuti, da bi novu prednost Engleskoj još jednom osigurao Kane u 42. minuti. Na 2-2 poravnao je Petar Musa u petoj minuti sudačke nadoknade prvog dijela.

Početkom nastavka, već u 47. minuti za novo vodstvo Engleske pogodio je Jude Bellingham da bi Marcus Rashford u 85. minuti povisio na 4-2. Regionalni mediji također su popratili poraz Hrvatske na otvorenju SP-a, svi se slažu da je ovo bio spektakl i najbolja utakmica turnira.

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