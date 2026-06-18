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REAKCIJE SUSJEDA

Pročitajte što regionalni mediji pišu o porazu Hrvatske na SP-u, svi spominju dvije iste stvari

SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/15
VL
Autor
Stjepan Meleš
18.06.2026.
u 00:15

Englesku je u vodstvo doveo Harry Kane u 12. minuti iz kaznenog udarca, izjednačio je Martin Baturina u 36. minuti, da bi novu prednost Engleskoj još jednom osigurao Kane u 42. minuti. Na 2-2 poravnao je Petar Musa u petoj minuti sudačke nadoknade prvog dijela

Hrvatska nogometna reprezentacija u utakmici 1. kola skupine L na Svjetskom nogometnom prvenstvu je u Dallasu pred 70389 gledatelja izgubila od Engleske sa 2-4 (2-2).

Englesku je u vodstvo doveo Harry Kane u 12. minuti iz kaznenog udarca, izjednačio je Martin Baturina u 36. minuti, da bi novu prednost Engleskoj još jednom osigurao Kane u 42. minuti. Na 2-2 poravnao je Petar Musa u petoj minuti sudačke nadoknade prvog dijela.

Početkom nastavka, već u 47. minuti za novo vodstvo Engleske pogodio je Jude Bellingham da bi Marcus Rashford u 85. minuti povisio na 4-2. Regionalni mediji također su popratili poraz Hrvatske na otvorenju SP-a, svi se slažu da je ovo bio spektakl i najbolja utakmica turnira. 

- Engleska u najboljoj utakmici Svjetskog prvenstva pobijedila Hrvatsku 4:2 - objavio je Klix.ba

- Spektakl sa šest golova u Dallasu: Kane i Bellingham slomili Hrvatsku na otvaranju Mundijala - navodi SportSport.ba. 

- Poker moćne Engleske za žilave Hrvate: Susjedi ispucali sreću i čudesnog Livakovića, Kane kažnjavao sve greške - piše Blic.

 Engleska srušila Hrvatsku: Gledali smo najbolji meč Mundijala - piše Nova S. 

- Spektakl sa 6 prelijepih golova i najbolji meč Mundijala: Englezi uništili Hrvate u drugom poluvremenu - javlja Telegraf. 

Slavlje nakon gola za 1:1
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni SP 2026.

Komentara 3

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SH
SAMOSTALNA HRVATSKA
00:50 18.06.2026.

Konjušari su dobili najvažniju utakmicu . 05.08 1995 je bilo bez produžetaka i penala . Sve smo zgotovili u prvih 15min .

Avatar cipelcug oluja 45
cipelcug oluja 45
00:29 18.06.2026.

Haha koje gospodsko nabijanje konjusara! Nego koje bil gori Joska ili zaboravni pinokio?

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