VIDEO Večernjakovi stručnjaci analizirali utakmicu: Sudac ne ponovio jedanaesterac da je ono napravio vratar Engleza

Hrvatska je odigrala hrabru utakmicu protiv Engleske, nažalost ipak je upisala 2:4 poraz na startu Svjetskog prvenstva.

- Dalić je odabrao najbolje što je mogao. Odlučio se za igrače koji su sposobni nositi se s Engleskom, favoritom naše skupine i reprezentacijom koja može napraviti puno nereda. Dalić se vrlo hrabro i odlučno odlučio za ovaj sastav i mislim da je to u ovom trenutku i najbolje - rekao je Fabijan Komljenović koji je komentirao i ponovljeni jedanaesterac. Dakle, prvo je Livaković zaustavio udarac Kanea, ali francuski sudac je odlučio ponoviti taj udarac i Kane je u drugom pokušaju matirao našeg vratara.

Ne bi to ponovili Englezima

- Ma da je to bilo za Engleze, vjerujem da ne bi ponovio taj jedanaesterac, siguran sam u to, gledajte, Kane je stao, 'cimnuo je' golmana koji mora napraviti pokret i kažem, ne vjerujem da bi to ponovio kazneni udarac da je to napravio vratar Engleza - veli Komljenović.

Kako bilo, dvaput smo se vraćali, stizali prednost Engleske, ali u načelu nismo izgledali dobro. Komljenovića s pravom brine druga situacija.

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- Meni je jako čudno da mi ne branimo njihovog najboljeg napadača, da Kane skače sam pred našim golom i postiže nam pogodak, pa znamo kakav je to napadač, morali smo tu biti puno oprezniji i pametniji - veli Komljenović.

- Srećom smo imali Livakovića koji je u nekoliko situacija sjajno reagirao i spasio nas. No, bilo je jako puno loših dionica u našoj igri, pa smo na kraju mogli i puno teže završiti ovu utakmicu - kazao je Komljenović.

Hrvatska se dvaput vraćala, ali na kraju nije uspjela doći do pozitivnog rezultata.

- Primili smo dva pogotka u prvom dijelu, jedan iz jedanaesterca, a drugi iz kornera u kojem se nismo dobro postavili. No nisam nezadovoljan, vraćali smo se u utakmicu protiv jakog suparnika, bilo je dobrih stvari i kod nas - kazao je Nikola Jurčević.

Hrvatska je u prvom dijelu jako dobro parirala, no u nastavku je Engleska objektivno bila bolja.

- Točno, u nastavku su Englezi bili bolji, imali su dosta prilika, a nas je spašavao Livaković. Možda je presudan bio taj pogodak kojeg smo primili odmah nakon poluvremena, možda da smo izdržali malo duže, bilo bi neizvjesnije - veli Jurčević i dodaje:

- Engleska uvodi u nastavku igrače velikih klubova, to je sve nemoguće braniti i na kraju su oni zasluženo slavili. Mi takve alternative nemamo, ali smo u prvom poluvremenu pokazali da imamo igru, da se možemo nositi s njima i ja sam optimist kad se govori o nastavku Svjetskog prvenstva. Jasno da ovaj poraz nije ugodan, ali još su dvije utakmice u skupini preko kojih možemo proći dalje i vjerujem da ćemo to i napraviti - rekao je Nikola Jurčević.

Ipak su kvalitetniji

Kako bilo, pokazali smo dosta loših stvari, ali i dosta dobrih strana na kojima možemo temeljiti svoj optimizam za nastavak Svjetskog prvenstva. No, nakon ovog poraza sigurno da više nemamo pravo na krivi korak, iako nas sad objektivno čekaju slabije reprezentacije od Engleske, ali je sigurno da moramo biti jako oprezni.

U ovoj utakmici s Engleskom ipak smo bili slabiji koliko god smo rezultatski bili blizu.

- Na kraju je ipak presudila kvaliteta, oni su kvalitetniji i u tom drugom poluvremenu bili su bolji i mogli su i uvjerljivije pobijediti - kazao je Komljenović.