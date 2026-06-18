FOTO Ukrajina zadala snažan udarac Rusiji: Moskvu prekrio gusti dim, zatvorene zračne luke
Ruska prijestolnica Moskva našla se pod jednim od najvećih ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama od početka rata. Prema ruskim vlastima, na području Moskve i okolice zabilježeni su brojni udari, a ozlijeđeno je 17 osoba.
Napadi dronovima na Moskvu, udaljenu oko 500 kilometara od ukrajinske granice, posljednjih su godina postali sve češći kako Ukrajina razvija svoje sposobnosti za dalekometne udare. Unatoč snažnoj protuzračnoj obrani oko glavnog grada, dio letjelica uspio je probiti obrambeni sustav i pogoditi ciljeve.
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Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha poručio je da stanovnici Moskve sada mogu osjetiti posljedice rata koji je, kako tvrdi, započela Rusija. Prema njegovim riječima, vrijeme je da se rusko vodstvo odluči na završetak sukoba