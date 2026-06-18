FOTO Ukrajina zadala snažan udarac Rusiji: Moskvu prekrio gusti dim, zatvorene zračne luke

Ruska prijestolnica Moskva našla se pod jednim od najvećih ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama od početka rata. Prema ruskim vlastima, na području Moskve i okolice zabilježeni su brojni udari, a ozlijeđeno je 17 osoba.
Ruska prijestolnica Moskva našla se pod jednim od najvećih ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama od početka rata. Prema ruskim vlastima, na području Moskve i okolice zabilježeni su brojni udari, a ozlijeđeno je 17 osoba.
Foto: REUTERS
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Ukrajinski napadi izazvali su požare na više lokacija, uključujući naftnu rafineriju Kapotnja na jugoistoku Moskve, koja je pogođena već treći put u posljednjih mjesec dana.
Ukrajinski napadi izazvali su požare na više lokacija, uključujući naftnu rafineriju Kapotnja na jugoistoku Moskve, koja je pogođena već treći put u posljednjih mjesec dana.
Foto: REUTERS
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Gusti crni dim nadvio se nad gradom, a zbog sigurnosnih razloga privremeno su zatvorene sve četiri moskovske zračne luke, a stotine letova su otkazane ili kasnile.
Gusti crni dim nadvio se nad gradom, a zbog sigurnosnih razloga privremeno su zatvorene sve četiri moskovske zračne luke, a stotine letova su otkazane ili kasnile.
Foto: REUTERS
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Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da su napadi odgovor na prošlotjedni ruski udar na Kijev te ponovno pozvao Moskvu da rat okonča diplomatskim putem.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da su napadi odgovor na prošlotjedni ruski udar na Kijev te ponovno pozvao Moskvu da rat okonča diplomatskim putem.
Foto: REUTERS
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Napadi dronovima na Moskvu, udaljenu oko 500 kilometara od ukrajinske granice, posljednjih su godina postali sve češći kako Ukrajina razvija svoje sposobnosti za dalekometne udare. Unatoč snažnoj protuzračnoj obrani oko glavnog grada, dio letjelica uspio je probiti obrambeni sustav i pogoditi ciljeve. .
Napadi dronovima na Moskvu, udaljenu oko 500 kilometara od ukrajinske granice, posljednjih su godina postali sve češći kako Ukrajina razvija svoje sposobnosti za dalekometne udare. Unatoč snažnoj protuzračnoj obrani oko glavnog grada, dio letjelica uspio je probiti obrambeni sustav i pogoditi ciljeve. .
Foto: REUTERS
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Istodobno, ukrajinske vlasti tvrde da je Rusija tijekom noći na Ukrajinu lansirala više od 200 dronova i nekoliko balističkih projektila.
Istodobno, ukrajinske vlasti tvrde da je Rusija tijekom noći na Ukrajinu lansirala više od 200 dronova i nekoliko balističkih projektila.
Foto: REUTERS
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Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha poručio je da stanovnici Moskve sada mogu osjetiti posljedice rata koji je, kako tvrdi, započela Rusija. Prema njegovim riječima, vrijeme je da se rusko vodstvo odluči na završetak sukoba
Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha poručio je da stanovnici Moskve sada mogu osjetiti posljedice rata koji je, kako tvrdi, započela Rusija. Prema njegovim riječima, vrijeme je da se rusko vodstvo odluči na završetak sukoba
Foto: REUTERS
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Foto: REUTERS
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Foto: REUTERS
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Foto: REUTERS
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Foto: REUTERS
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Foto: REUTERS
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Foto: REUTERS
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Foto: REUTERS
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Foto: REUTERS
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Foto: REUTERS
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