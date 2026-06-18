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Ivan Hrstić
Autor
Ivan Hrstić

Partizanske pjesme? To su one koje nijedan hrvatski branitelj 1991. – pjevao nije

18.06.2026. u 07:46

Koncert partizanskih pjesama! Ljeta gospodnjega 2026.?! Partizanske pjesme, to su one, znate, koje nijedan hrvatski branitelj 1991. – pjevao nije

Po šuma-ama i go-ora-ama, naše zemlje po-onosneee... orilo se (malim) Lisinskim protekli tjedan. Je li i bivši hrvatski predsjednik pjevao ili je samo otvarao usta, pitate se? Ako se promijene politički trendovi, onda će Stipe vjerojatno reći da je samo pragmatično otvarao usta. Ako može Porfirije, zašto ne bi i on, pa nije mu prvi put.

Koncert partizanskih pjesama! Ljeta gospodnjega 2026.?! Partizanske pjesme, to su one, znate, koje nijedan hrvatski branitelj 1991. – pjevao nije. Je li se neki od ovih koji su prepunili (mali) Lisinski zapitao zašto nitko normalan to danas ne pjeva? Da počnemo od prvog stiha u kojem se pjesma geografski pozicionira – "naše zemlje ponosne". Koje to zemlje? Netko nas danas možda želi uvjeriti da je ta ponosna zemlja – "Lijepa Naša"? Hrvatska? Ta nemojte kasti. Naravno, svakom je jasno da je ime te zemlje u srcu autora, crnogorskog partizana, u najboljem slučaju mogla biti – Jugoslavija. Da mu Hrvatska nije bila u primisli.

Ključne riječi
Domovinski rat branitelji partizani

Komentara 9

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Avatar Thor
Thor
08:18 18.06.2026.

Zna se koje smo pjesme pjevali a to nisu bile partizanske

GR
Grundl
08:24 18.06.2026.

Partizani su bili kukavice koje su se četiri godine skrivale po šumama i zemunicama, ušljivi i podrapani, i onda su se prikrpali iza Rusa i krenuli ubijat Hrvate

LI
liberta
08:13 18.06.2026.

Ovi u foteljama nisu vidjeli ratište. Samo rade PR antifašistima.

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