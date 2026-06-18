Nastavljena potraga za djetetom nestalim na rijeci Dravi

Dijete je jučer u večernjim satima nestalo u Selnici Podravskoj na rijeci Dravi. Policijska uprava koprivničko-križevačka izvijestila je kako je dojavu o nestanku zaprimila 17. lipnja u 20:39 sati. "Na mjesto događaja upućeni su policijski službenici te se poduzimaju mjere traganja za nestalim djetetom", istakli su sinoć iz policije.

Intenzivne mjere potrage za djetetom nastavljene su i danas, potvrđeno je za Dnevnik.hr. Na teren su, uz policijske službenike, upućeni vatrogasci te pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS).