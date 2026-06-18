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U SELNICI PODRAVSKOJ

Nastavljena potraga za djetetom nestalim na rijeci Dravi

Foto: Google Maps/Ilustracija
VL
Autor
Vecernji.hr
18.06.2026.
u 09:42

Na teren su, uz policijske službenike, upućeni vatrogasci te pripadnici HGSS-a

Dijete je jučer u večernjim satima nestalo u Selnici Podravskoj na rijeci Dravi. Policijska uprava koprivničko-križevačka izvijestila je kako je dojavu o nestanku zaprimila 17. lipnja u 20:39 sati. "Na mjesto događaja upućeni su policijski službenici te se poduzimaju mjere traganja za nestalim djetetom", istakli su sinoć iz policije. 

Intenzivne mjere potrage za djetetom nastavljene su i danas, potvrđeno je za Dnevnik.hr. Na teren su, uz policijske službenike, upućeni vatrogasci te pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS). 
Ključne riječi
potraga nestanak nestalo dijete policija

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