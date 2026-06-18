Piše se o skandalu na utakmici Hrvatske i Engleske: 'Apsurdno, tamo su stajale starije gospođe'

Utakmica otvaranja Svjetskog prvenstva između Engleske i Hrvatske, koja je završila pobjedom Engleza 4:2, nažalost nije ostala zapamćena samo po golovima. Susret u Dallasu zasjenile su ozbiljne optužbe o velikom sigurnosnom propustu, nakon što je britanski Daily Mail objavio kako su stotine navijača bez ulaznica uspjele neometano ući na stadion.

Novinar Daily Mail Sporta, Mike Keegan, u svom izvještaju prenosi svjedočanstva navijača koji su se zatekli na licu mjesta. Prema njihovim riječima, situacija oko stadiona bila je daleko od one koja bi se očekivala na događaju ovakvog kalibra. "Bilo je apsurdno. Postojali su veliki razmaci uz barijere i ljudi su jednostavno prolazili. Volonteri su bile praktički starije gospođe i nisu nikoga zaustavljale", izjavio je jedan od navijača koji je uredno platio svoju ulaznicu. Isti svjedok dodaje kako kontrola nije bila samo manjkava kod samog ulaza: "Skenirao sam ulaznicu, ali nitko nije provjeravao zastave ni stvari koje su ljudi nosili. Mnogi su jednostavno prolazili, neki su čak preskakali ograde."

Dok svjedoci govore o propustima, službene institucije ostaju pri svome. Iz FIFA-e su kratko poručili kako "u ovom trenutku nemaju indicija da su navijači bez valjanih ulaznica ušli na stadion", a sličan stav zauzela je i lokalna policija, koja nije potvrdila nikakve nepravilnosti. Organizatori su, podsjetimo, uoči utakmice isticali kako je osiguran iznimno visok stupanj sigurnosti. Spominjao se "čelični prsten" oko stadiona, raspoređivanje specijaliziranih jedinica te čak i snajperisti unutar i oko objekta. Američki dužnosnici sustav su ranije opisali kao "bez presedana", uspoređujući ga s onim na Super Bowlu.

Međutim, nesrazmjer između najavljene "Super Bowl razine zaštite" i stvarnih događaja na terenu izazvao je revolt među navijačima koji su za svoje mjesto na tribini izdvojili pozamašne svote. Kako navodi Daily Mail, cijene ulaznica kretale su se od 200 do 526 funti, dok su one na crnom tržištu dosezale znatno više iznose. "Ljudi su platili ogromne iznose, a onda gledaju kako drugi ulaze bez karte. To je frustrirajuće", zaključuje se u reakcijama navijača koje prenosi Keegan.