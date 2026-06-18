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PRITVOREN ZBOG POKUŠAJA UBOJSTVA

U stubištu nožem u leđa ubo 69-godišnjakinju

Ilustracija policijske intervencije
Zeljko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Ivana Jakelić
18.06.2026.
u 08:43

Nakon što je ispitana na tužiteljstvu, odveden je pred suca istrage Županijskog suda u Dubrovniku koji mu je odredio istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Za pokušaj ubojstva sumnjiči se 46-godišnjak protiv kojeg je ŽDO Dubrovnik pokrenuo istragu nakon što ga je ispitao. Sumnjiči ga se da je 14. lipnja u 18. 30 u stubištu stambene zgrade u Dubrovniku izbo 69-godišnjakinju s kojom je imao ranije nesuglasice. Nožem ju je ubo u leđa pri čemu ju je lakše ozlijedio, a njoj je pomoć ukazana u dubrovačkoj bolnici.

Nakon toga je pobjegao, no ubrzo je uhićen i priveden, a 49-godišnjak je od ranije poznat policiji koja kaže da je i prije toga prijavljivala zbog različitih protupravnih ponašanja. Nakon što je ispitana na tužiteljstvu, odveden je pred suca istrage Županijskog suda u Dubrovniku koji mu je odredio istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.
Ključne riječi
nož Dubrovnik pokušaj ubojstva

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