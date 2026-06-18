U stubištu nožem u leđa ubo 69-godišnjakinju

Za pokušaj ubojstva sumnjiči se 46-godišnjak protiv kojeg je ŽDO Dubrovnik pokrenuo istragu nakon što ga je ispitao. Sumnjiči ga se da je 14. lipnja u 18. 30 u stubištu stambene zgrade u Dubrovniku izbo 69-godišnjakinju s kojom je imao ranije nesuglasice. Nožem ju je ubo u leđa pri čemu ju je lakše ozlijedio, a njoj je pomoć ukazana u dubrovačkoj bolnici.
Nakon toga je pobjegao, no ubrzo je uhićen i priveden, a 49-godišnjak je od ranije poznat policiji koja kaže da je i prije toga prijavljivala zbog različitih protupravnih ponašanja. Nakon što je ispitana na tužiteljstvu, odveden je pred suca istrage Županijskog suda u Dubrovniku koji mu je odredio istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.
LJUBAV BEZ GRANICA
FOTO Šok i osuda! Supruga engleskog heroja meta je gnusnih napada i ponižavajućih komentara
POVUKLA SE
FOTO Sjećate li se ove prezgodne Hrvatice? Bivša misica više se ne pojavljuje u javnosti i potpuno je promijenila život
Video sadržaj
U CENTRU PAŽNJE
FOTO Ivana Knoll zapalila tribine u Dallasu! U vrućoj kombinaciji mamila poglede
LIJEČNIK OTKRIVA