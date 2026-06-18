UŽIVO Češka povela u ranoj fazi nakon velike greške obrane Južne Afrike (1:0)

Dobar dolazak Južne Afrike pred gol Češke, ali Reynarsov pas ne nalazi nikoga od suigrača
Červ je centaršutom tražio Shicka, ali na kraju je to ispalo opasno za vrata Južne Afrike. Njegov pokušaj centaršuta prošao je malo pokraj vratnice
Mudau odlično ubačajem našao Maseka, ali on ne uspijeva smiriti loptu, a Rayners loše puca nakon odbijanca
Appollis je pucao iz daljine, odbilo se to od braniča Češke i zatreslo vanjski dio mreže
Obrana Južne Afrike nije uspjela izbaciti niski ubačaj na 16 metara s desne strane, Krejči je odložio loptu za Sadileka, a on je imao lagani zadatak
Evo i prve prilike na današnjoj utakmici, lopta je nekako došla do Shicka, ali nije dobro zahvatio loptu i promašio je cijeli gol
Počelo je drugo kolo Svjetskog prvenstva!
ČEŠKA: Kovar - Holeš, Hranač, Krejči - Coufal, Sadilek, Červ, Sojka - Hložek, Darida - Schick
JUŽNA AFRIKA: Williams - Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba - Mbatha, Mokoena - Maseko, Adams, Appollis - Rayners
Glavna sutkinja ove utakmice bit će Torie Penso iz Sjedinjenih Američkih Država.
Drugo kolo Svjetskog prvenstva otvaraju Češka i Južna Afrika, dvije reprezentacije koje su poražene u prvom kolu. Česi su u prvom kolu poraženi od Južne Koreje s 2:1, što je za neke bilo iznenađenje, a protiv autsajdera skupine traže svoje prve bodove na ovom Mundijalu.
Južnoafrikanci su pak u prvom kolu uvjerljivo poraženi od Meksika s 2:0 u utakmici s čak tri crvena kartona. Nisu u toj utakmici pokazali previše, a nadaju se to promijeniti protiv favoriziranih Čeha.
Iako nisu najbolje krenuli u turnir, od Češke se u ovoj utakmici očekuje više, a pobjeda im je imperativ žele li ostati u igri za plasman u nokaut-fazu. U posljednjem kolu očekuje ih jedan od domaćina Meksiko što je za njih, barem na papiru, najteža utakmica u skupini A.
Komentara 1
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Želite prijaviti greške?
Ne propustite
Pročitajte što regionalni mediji pišu o porazu Hrvatske na SP-u, svi spominju dvije iste stvari
Engleski mediji objavili nevjerojatnu fotografiju s utakmice, pitaju se kako je ovo moguće
VIDEO Večernjakovi stručnjaci analizirali utakmicu: Sudac ne bi ponovio jedanaesterac da je ono napravio vratar Engleza
Engleska goropadnim početkom nastavka slomila otpor Hrvatske: Vatreni se odlično držali, ali turnir otvaraju porazom
Želite prijaviti greške?
Partizanske pjesme? To su one koje nijedan hrvatski branitelj 1991. – pjevao nije
Vatreni razbijeni, ali još živi: Utjeha u ovom porazu uskoro nam dolazi u 'naš' Toronto!
Nije evanđelje kada svećenik čovjekovu intimnu ranjivost pretvori u demonsku kulisu
Grmoja kreće putem koji je utabao Putin, a učvrstio Orbán
Još iz kategorije
Panama razmišlja kako pobijediti Hrvatsku: 'Sposobni smo odigrati dobru utakmicu i slaviti'
Nogometaši srednjoameričke zemlje s 4 milijuna stanovnika su u srijedu u Torontu izgubili od Gane s 0-1, nakon pogotka Caleba Yirenkyija u petoj minuti sudačke nadoknade. U prvom poluvremenu imali su veći posjed lopte i više prilika od afričke reprezentacije, ali nisu uspjeli iskoristiti svoje šanse
Protivnik BiH u problemu: Švicarci protiv Zmajeva igraju bez izbornika?
Švicarski mediji pišu kako Yakin prošle noći gotovo da nije spavao, a nije izgledao dobro ni na jučerašnjoj konferenciji za medije
VIDEO Dječak iz Uzbekistana rasplakao se nakon gola Kolumbije, a onda je uslijedila predivna gesta kolumbijskih navijača
Nakon utakmice, na društvenim mrežama pojavio se video s tribina, na kojemu dječak iz Uzbekistana drži repliku pokala svjetskog prvaka, te nakon što je njegova momčad primila gol, plače
Svjetski prvak s Brazilom iz 1994. završio u bolnici
Parreira spada među najuspješnije brazilske trenere svih vremena. Osim naslova svjetskih prvaka 1994., sa Brazilom je osvojio Copa Americu 2004. i Kup konfederacija 2005. godine
Bivši engleski nogometaš i analitičar Sky Sportsa prozvao Ronalda: 'Mora shvatiti da treba ulaziti s klupe'
Rekao je i kako je sve na portugalskom izborniku Martinezu da prelomi: "Trenutačno postaje više smetnja Portugalu nego pomoć i mislim da Martínez tu griješi"
Britanskom političaru masovno se rugaju zbog Hrvatske: Uhvatili su ga u neviđenoj laži
Novinar portala Mirror Mikey Smith smatra kako fotografija nije snimljena nakon utakmice, već prije dvije godine, kada je Engleska nastupala na Europskom prvenstvu, prenosi medij HuffPost UK
Još jednom nogometašu zabranjen ulazak u Kanadu, neće moći igrati protiv Njemačke
Prema FIF-u, "potrebna administrativna odobrenja za njegov ulazak u Kanadu nisu se mogla dobiti u ovoj fazi". "Neće moći putovati s delegacijom u Kanadu", dodao je savez u svojoj izjavi, ne navodeći razloge odbijanja.
Pogledajte što Englezi govore o Hrvatskoj i Luki Modriću: Ovako nešto zaista im nije trebalo
"Ako je Engleska imala mnogo razloga za slavlje u nastupima Bellinghama i Kanea, bilo je i mnogo razloga za zabrinutost. Tuchelova momčad izgledala je očajnički ranjivo u obrani, a ako su ranjivi protiv Dalićeve vojske, onda će biti još ranjiviji protiv bolje momčadi", piše Daily Mail
Problemi za Engleze nakon Hrvatske, lakše ozlijeđena dva ključna igrača
Nakon što je Engleska sinoć uvjerljivo slavila protiv Hrvatske rezultatom 4-2, danas iz tabora u Kansas Cityju stižu po njih zabrinjavajuće vijesti
Livi u formi života, a ispašta kao na streljani. Jedan mu podatak nikako ne ide u prilog
Livaković je u posljednjih pet utakmica za reprezentaciju imao čak dvadeset obrana: po četiri protiv Kolumbije i Brazila, dvije protiv Belgije, tri protiv Slovenije, te nevjerojatnih sedam protiv Engleske
Naprijed Japan!