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UŽIVO
UŽIVO OD 18 Favorizirana Češka protiv Južne Afrike traži prve bodova na SP-u: Stigli sastavi
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VL
Autor
Vecernji.hr
ČEŠKA - JUŽNA AFRIKA

UŽIVO Češka povela u ranoj fazi nakon velike greške obrane Južne Afrike (1:0)

FIFA World Cup 2026 - Group A - Czech Republic v South Africa
BERNADETT SZABO/REUTERS
18.06.2026. u 17:09
Tekstualni prijenos utakmice Češke i Južnoafričke Republike pratite na portalu Večernjeg lista od 18 sati.
ČEŠKA
Sadilek 6'
1-0
JUŽNA AFRIKA
2. kolo Svjetskog prvenstva, skupina A Češka - Južna Afrika, 18:00, Mercedes-Benz Stadion, Atlanta
27'

Dobar dolazak Južne Afrike pred gol Češke, ali Reynarsov pas ne nalazi nikoga od suigrača

18'

Červ je centaršutom tražio Shicka, ali na kraju je to ispalo opasno za vrata Južne Afrike. Njegov pokušaj centaršuta prošao je malo pokraj vratnice

16'

Mudau odlično ubačajem našao Maseka, ali on ne uspijeva smiriti loptu, a Rayners loše puca nakon odbijanca

11'

Appollis je pucao iz daljine, odbilo se to od braniča Češke i zatreslo vanjski dio mreže

Gol
6' (Gol)

Obrana Južne Afrike nije uspjela izbaciti niski ubačaj na 16 metara s desne strane, Krejči je odložio loptu za Sadileka, a on je imao lagani zadatak

1'

Evo i prve prilike na današnjoj utakmici, lopta je nekako došla do Shicka, ali nije dobro zahvatio loptu i promašio je cijeli gol

Početak
1' (Početak)

Počelo je drugo kolo Svjetskog prvenstva!

SASTAVI

ČEŠKA:  Kovar - Holeš, Hranač, Krejči - Coufal, Sadilek, Červ, Sojka - Hložek, Darida - Schick

JUŽNA AFRIKA: Williams - Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba - Mbatha, Mokoena - Maseko, Adams, Appollis - Rayners

SUTKINJA

Glavna sutkinja ove utakmice bit će Torie Penso iz Sjedinjenih Američkih Država.

LJESTVICA SKUPINE A

NAJAVA

Drugo kolo Svjetskog prvenstva otvaraju Češka i Južna Afrika, dvije reprezentacije koje su poražene u prvom kolu. Česi su u prvom kolu poraženi od Južne Koreje s 2:1, što je za neke bilo iznenađenje, a protiv autsajdera skupine traže svoje prve bodove na ovom Mundijalu.

Južnoafrikanci su pak u prvom kolu uvjerljivo poraženi od Meksika s 2:0 u utakmici s čak tri crvena kartona. Nisu u toj utakmici pokazali previše, a nadaju se to promijeniti protiv favoriziranih Čeha.

Iako nisu najbolje krenuli u turnir, od Češke se u ovoj utakmici očekuje više, a pobjeda im je imperativ žele li ostati u igri za plasman u nokaut-fazu. U posljednjem kolu očekuje ih jedan od domaćina Meksiko što je za njih, barem na papiru, najteža utakmica u skupini A.

Komentara 1

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RO
romobil
18:17 18.06.2026.

Naprijed Japan!

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