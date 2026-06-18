UŽIVO Češka povela u ranoj fazi nakon velike greške obrane Južne Afrike (1:0)

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Pogledajte što Englezi govore o Hrvatskoj i Luki Modriću: Ovako nešto zaista im nije trebalo

"Ako je Engleska imala mnogo razloga za slavlje u nastupima Bellinghama i Kanea, bilo je i mnogo razloga za zabrinutost. Tuchelova momčad izgledala je očajnički ranjivo u obrani, a ako su ranjivi protiv Dalićeve vojske, onda će biti još ranjiviji protiv bolje momčadi", piše Daily Mail