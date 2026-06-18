Teška nesreća u Ivanić-Gradu: Jedna osoba poginula u sudaru, promet zatvoren, stigao i helikopter

Jedna osoba smrtno je stradala u prometnoj nesreći koja se danas poslijepodne dogodila u Ivanić-Gradu. Kako je izvijestila zagrebačka policija, nesreća se dogodila oko 15.45 sati u Ulici 65. bataljuna ZNG, a u njoj su sudjelovala dva osobna automobila. Očevid je u tijeku, nakon čega bi trebalo biti poznato više okolnosti ove tragične nesreće. Zbog očevida promet je zatvoren u oba smjera od raskrižja sa Žitnom ulicom do raskrižja sa Šiftarovom ulicom te se odvija obilazno.
Kako javlja 24sata stigao je i helikopter.
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