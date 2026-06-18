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OČEVID U TIJEKU

Teška nesreća u Ivanić-Gradu: Jedna osoba poginula u sudaru, promet zatvoren, stigao i helikopter

Sveti Ivan Zelina: Sudar automobila i motora na autocesti A4 u smjeru Zagreba
Davor Puklavec/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
18.06.2026.
u 19:07

Zbog očevida promet je zatvoren u oba smjera

Jedna osoba smrtno je stradala u prometnoj nesreći koja se danas poslijepodne dogodila u Ivanić-Gradu. Kako je izvijestila zagrebačka policija, nesreća se dogodila oko 15.45 sati u Ulici 65. bataljuna ZNG, a u njoj su sudjelovala dva osobna automobila. Očevid je u tijeku, nakon čega bi trebalo biti poznato više okolnosti ove tragične nesreće. Zbog očevida promet je zatvoren u oba smjera od raskrižja sa Žitnom ulicom do raskrižja sa Šiftarovom ulicom te se odvija obilazno.

Kako javlja 24sata stigao je i helikopter. 
Ključne riječi
Ivanić Grad prometna nesreća

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